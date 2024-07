Auto dall’estero a prezzi convenienti…ma per il concessionario

Viste e piaciute in foto, su un catalogo con tanti marchi di auto di grossa cilindrata che in Italia sarebbero costate un botto ma a prezzo davvero incentivante se prenotate sui mercati esteri. Ma per tanti potenziali acquirenti, allettati dal prezzo conveniente, quell’auto superaccessoriata , è rimasta un sogno, e – magari- avevano posato gli occhi, versato anticipi o l’intera somma, sulla stessa vettura. Peccato che l’angelo della bisarca non si sia mai giunto a Matera, perchè si sono imbattuti su un concessionario di auto usate, poco affidabile, tant’è che l’auto non è mai giunta. E agli ignari acquirenti non è rimasto altro che sporgere denuncia in Questura. La Polizia di Stato di Matera è andata fino in fondo alla questione, mettendo fine alla truffa ‘aggravata e continuata” e ai reati di falso . Così è stato arrestato un uomo di 54 anni di Matera, titolare di una rivendita di veicoli usati multimarche e di provenienza estera . I reati contestati, riferiti al periodo febbraio 2022 novembre 2023, in danno di diversi utenti. L’ uomo -secondo quanto emerso dalle indagini- dopo essere contattato da diversi clienti, faceva loro visionare l’autovettura d’interesse su foto con la promessa di farle arrivare dall’estero con forti sconti sul prezzo offerto in Italia. L’indagato, mediante artifizi e dilazionando l’arrivo delle auto, riusciva a procurarsi un ingiusto profitto per complessivi 500.000 euro, adducendo i ritardi nella consegna a motivi burocratici.



Truffa aggravata e falso: un 54enne materano arrestato dalla Polizia di Stato di Matera.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha notificato ed eseguito a carico di un 54 enne di Matera – titolare di una rivendita di veicoli usati multimarche e di provenienza estera – l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, per i reati ipotizzati di truffa continuata e falso, commesso in forma aggravata, a Matera, dal febbraio 2022 e fino al novembre 2023 in danno diversi utenti.

Secondo l’attività d’indagine svolta dalla Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Matera, l’uomo dopo essere contattato da diversi clienti, faceva loro visionare l’autovettura d’interesse su foto con la promessa di farle arrivare dall’estero con forti sconti sul prezzo offerto in Italia.

Gli ignari acquirenti, a quel punto carpita la loro fiducia, venivano indotti a credere di aver realmente acquistato l’autovettura tanto desiderata la cui consegna, veniva sempre procrastinata per problemi di natura burocratica, continuando a versare al venditore tutto l’importo pattuito; questi abilmente riusciva a convincere le vittime e “tenerle in attesa” (approfittando anche di particolari loro situazioni di vulnerabilità), talvolta chiedendo anche somme ulteriori, con la promessa di aderire ed inserire nell’acquisto pacchetti di servizi accessori poi rivelatisi inesistenti.



L’indagato riusciva così a indurre la vittima in errore e a procurarsi l’ingiusto profitto pari al prezzo concordato, per poi non consegnare mai i veicoli acquistati sviluppando a suo favore un volume di affari, per il periodo attenzionato dalla indagini quasi di 500.000,00 euro. È stato, tuttavia arrestato e tradotto in carcere dagli operatori della Sezione di P.G. Questura che hanno svolto l’indagine.