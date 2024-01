Auschwitz. Mai Più. Nel giorno della Liberazione…

…quel 27 gennaio del 1945 che segnò l’arrivo nel campo di sterminio nazista dei soldati sovietici dell’Armata Rossa e la fine delle persecuzioni per tanti ebrei e non solo. Era un giorno particolare, freddo, ammantato della coltre bianca, che aveva fino ad allora seppellito tutto, Anche l’omertà, i silenzi, rinchiusi dietro a quella cancellata sormontata dalla scritta ”Arbeit mach frei…il lavoro rende liberi”. Frasi e luoghi che ritroveremo in filmati, testi o canzoni come quelle di Francesco Guccini o degli Area. E c’è chi ringrazia e ricorda il ruolo dei soldati dell’Armata Rossa che entrarono ad Auschwitz ( Polonia), come il Museo del Comunismo e della Resistenza con un post sulla propria pagina social. E’ la storia e quella pagina non vanno dimenticate. Sempre. Oltre al giorno della memoria.