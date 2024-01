Aumentano i suicidi in carcere

CARCERE ITALIA – Matteo Concetti, ventitreenne originario di Fermo, l’ultima giornata della sua vita l’ha vissuta, in isolamento, nelle patrie galere del carcere Montacuto di Ancora. Era bipolare. Nelle carceri italiane provava a resistere, nel mentre la madre provava ad ottenere misure alternative di pena, provando a controllare in qualche misura i suoi problemi psichiatrici; ma alla fine ha ceduto. Nell’ex Belpaese la possibilità di essere curati o almeno tenuti sotto osservazione nelle strutture detentive per questi problemi è sicuramente minore rispetto al sovraffollamento di ogni carcere, dalla Liguria alla Campania come in Puglia. A Poggioreale è stata aperta intanto un’inchiesta per sospetto omicidio del trentatreenne Alexandro Esposito, trovano morto ovviamente in cella; anche Esposito soffriva di disturbi psichici. Nato a Secondigliano, Esposito faceva parte del 60% della popolazione carceraria dipendente dalle droghe o poco stabile mentalmente. Stefano Voltolina, 27 anni, nato a Chioggia, impiccatosi al Due Palazzi di Padova, stava provando a recuperare i problemi scolastici frequentando la biblioteca del carcere. Sino a qualche giorno prima della decisione sulla soluzione finale. L’associazione Nessuno Tocchi Caino ogni mese, oltre che quando è chiamata ad intervenire sui drammi proposti dalla cronaca, si occupa e descrive tutti i problemi delle strutture penitenziarie italiche; da qualche anno a questa parte, va aggiunto, anche i sindacati della Polizia penitenziaria sono costretti periodicamente a ribadire che la situazione sta diventando sempre più insopportabile, insormontabile. Nascono rivolte come se si fosse tornati agli anni Settanta; ma i detenuti che protestano sono di solito poco o per niente politicizzati. E fuori dal carcere in pochi, peggio che allora, raccolgono le grida e le azioni di protesta.