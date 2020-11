Sono stati 1.511 i tamponi processati nella giornata di ieri 31 ottobre 2020. I positivi riscontrati sono stati 167, di cui 19 non residenti in Basilicata. Ci sono i 49 positivi di Irsina (dove è in corso uno screening di massa), poi 16 a Potenza ed altrettanti a Matera, 10 ad Avigliano, 13 a Tricarico, 7 a Garaguso, per citare i numeri più alti.

Sale il rapporto tamponi/positivi (11,05%) pur rimanendo al disotto di quello nazionale (circa 14%) e salgono purtroppo anche i ricoveri in ospedale a 97 (erano 90 ieri) ed anche quelli in terapia intensiva a 11 (erano 7).

Ricoverati 97

31 MI Matera

2 Pneumologia Matera

23 MI Potenza

19 Pneumo Potenza

11 MU Potenza

5 TI Potenza

6 TI Matera

Positivi 148 residenti

16 Potenza (uno domiciliato a Tricarico, uno a Baragiano)

16 Matera

1 Accettura

10 Avigliano

2 Baragiano

1 Bella

1 Ferrandina

7 Garaguso

2 Genzano

49 Irsina

1 Lauria

1 Lavello

2 Marsicovetere

5 Melfi

1 Moliterno

2 Montalbano ionico

1 Pescopagano

3 Pietragalla

1 Pietrapertosa

1 Pisticci

2 Policoro

1 Rapolla

3 Rionero

1 Satriano

1 Stigliano

13 Tricarico

3 Venosa

1 Viggiano

Non lucani 19

16 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Rocca Imperiale

1 Capaccio domiciliato Lavello

1 Coriano domiciliato Rotonda

Guariti

1 Calvello