Auletta ad autorità e politici: “Vi invito a prendere un caffè a Garaguso!”

Venghino, venghino signori a vedere in che condizioni è la viabilità della strada provinciale 277 e lo stato dei lavori del Terminal bus dello scalo ferroviario. Venghino “a prendere un caffè a Garaguso“! E’ l’originale trovata che l’indomito primo cittadino Franco Auletta ha tirato fuori dal cilindro per provare a smuovere le acque di quella apatia che da tempo denuncia esservi nei confronti delle problematiche che riguardano il territorio da lui amministrato. E nello specifico queste due questioni esplicitamente citate nell’invito contenuto nella pec inviata oggi a tutti i consiglieri provinciali (manca nell’elenco il Presidente Marrese), all’assessora regionale Merra, al Prefetto, alla Questura e al Comando dei Carbinieri di Matera. Chissà se e in quanti raccoglieranno l’invito per questo caffè che potrebbe rivelarsi -per qualcuno- un pò troppo amaro. Indigeribile. Ma ecco a seguire il comunicato stampa integrale della missiva: “E’ partita ufficialmente, dal protocollo del Comune di Garaguso , una Pec indirizzata a: consiglieri della Provincia di Matera Filomena Buccello, Carmine Alba, Emanuela Pilato, Francesco Mancini , Viviana Verri, Giovanni Desantis, Gianluca Modarelli , Nunzio Carriero, Nunzio Gallotta, Nicola Verde, al Prefetto di Matera S. Ecc. Sante Copponi all’assessore Infrastruttura e Mobilità Regione Basilicata Donatella Merra, al Questore di Matera Emma Ivagnes, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera e alla cittadinanza per parlare dei lavori del terminal Bus e delle condizioni della SP 277. “Vi invito a prendere un caffè a Garaguso” così ha scritto Francescao Auletta nella sua missiva “ con visita del sito del costruendo Terminal bus allo scalo di Garaguso Grassano Tricarico. Lavori iniziati da tre anni e da mesi bloccati, percorrendo poi dallo scalo a Garaguso la SS 277 per rendersi conto della illegalità della viabilità non idonea, con permanente pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone con ostacolo per le forze dell’ordine e del soccorso 118.

Nonostante reiterati inviti, diffide verbali e scritti al Presidente della Provincia , al Prefetto

Matera, nessuna azione è stata ancora intrapresa. Il tutto per dovere amministrativo e nel rispetto della legalità, ritengo che non si può perdere altro tempo per gli interventi

anticipando la stagione invernale che soprattutto sulla SP 277 arrecherebbe ulteriori danni e disagi alla circolazione”.

Il Sindaco di Garaguso

Avv. Francesco Auletta