Auguri Mons. Colaianni, nuovo Vescovo di Campobasso Boiano

La voce era circolata in mattinata, con una anticipazione molisana via web e poi l’annuncio ufficiale in Cattedrale, a Matera, con l’Arcivescovo Giuseppe Antonio Caiazzo che ha ribadito quanto deciso di Papa Francesco. Così monsignor Biagio Colaianni, stimato e apprezzato da parrocchiani e dalle diocesi di Matera-Irsina e Tricarico, ha accettato con tanta umiltà il nuovo incarico. Nei prossimi giorni l’annuncio dell’ingresso nella nuova sede. Non possiamo che augurargli buon lavoro, come ha mostrato di fare in questi anni.



Profilo del nuovo Vescovo di Campobasso-Boiano*

*Mons. Biagio Colaianni*

Nato a Matera il 3/06/1957 (66 anni), è stato ordinato sacerdote il 9/06/1984.

È stato parroco di S. Giovanni Battista in Ferrandina dal 1988 al 2005 ricoprendo anche l’incarico di docente di religione nelle scuole pubbliche di Ferrandina dall’89 al 97.

Dal 2007 al 2023 è stato Rettore del Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata “Giovanni Paolo II” con sede a Potenza e per sette anni, dall’ ottobre 2007 al febbraio 2012 anche Direttore del Centro Diocesano Vocazioni.

È attualmente parroco di “S. Giacomo” in Matera (dal 15/08/2012) oltre che Canonico del Capitolo Cattedrale di Matera (dal 16/05/2021) e Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina (dal 15/10/2019). È assistente ecclesiastico dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Matera (dal 4/04/2017).

È stato membro della Commissione Presbiterale Nazionale dal 2008 al 2012 e delegato (2017-2018) oltre che membro (2019-2020) del Gruppo Sinodale per il 1° Sinodo diocesano dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina.

Già assistente nazionale dell’ Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (A.G.E.S.C.I.) per il settore Specializzazioni (2003-2005), è stato anche assistente spirituale di zona della stessa associazione (dal 26/10/2016 al 09/03/2020).

