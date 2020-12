C’è tempo…Ma gli auguri di far bene tra quattro anni, come capitali europee della Cultura, spetta a Gorizia e Nova Gorica (Slovenia) e Chemnitz (Repubblica Ceca), viene anche da Matera che lo è stato nel 2019 prima che scoppiasse la pandemia da covid 19. E tra i primi a congratularsi un cuore friulano che batte da tempo nella Città dei Sassi. Quell’Antonio Serravezza che ha tirato fuori una bottiglia di vino d’annata per festeggiare e si è impegnato per un gemellaggio con le bollicine tra Matera e Gorizia. In avanscoperta i sommeliers di Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Poi imprenditori, associazioni, politici, sportivi, gastronomi e via elencando. Auguri



IL BRINDISI

Dopo Matera ecco nominata la nuova Capitale Europea della Cultura 2025: Nova Gorica e Gorizia. E’ un trionfo che riempie di soddisfazione non solo la città di Gorizia e Nova Gorica, nuovamente unite in questo obiettivo comune, ma l’intero Friuli Venezia Giulia che non mancherà di trarre beneficio e crescita da questa opportunità. L’annuncio è arrivato con un grande boato degli abitanti delle due meravigliose città di confine in Piazza della Transalpina, luogo particolarmente significativo poiché un tempo vi sorgeva un muro che simboleggiava la divisione dell’Europa in blocchi contrapposti. Come ogni anno “Capitale Europea della Cultura” è un titolo conferito a 2 città appartenenti a due diversi Stati membri dell’Unione Europea. Un riconoscimento che ha l’obiettivo di tutelare la ricchezza e la diversità della cultura continentale. Valorizzare le caratteristiche comune ai popoli e sviluppare un sistema che possa generare un importante indotto economico. Insieme a Nova Gorica e Gorizia sarà Capitale Europea della Cultura 2025 anche Chemnitz, città tedesca situata quasi al confine con la Repubblica Ceca che subì danni durante la Seconda Guerra Mondiale e che venne ribattezzata Karl Marx Stadt sotto il regime della Germania orientale.