“Esprimo le mie più vive congratulazioni per l‘elezione a Sindaco della città di Matera, ma anche per il consenso conseguito. Le auguro di cuore un mandato ricco di soddisfazioni a favore dell‘intera collettività”.

Inizia così il messaggio di auguri e di buon lavoro del Vescovo Caiazzo al neo sindaco di Matera Domenico Bennardi.

Sono certo, al di là della soddisfazione che avverte in questo momento, che l‘onere e la responsabilità di servire la nostra città, tesi verso il bene comune, saranno l‘impegno suo e della giunta comunale.

Lei sa meglio di me che il Sindaco non può mai essere uomo di parte: rappresenta ogni cittadino indipendentemente dalle proprie idee politiche o schieramenti.

Questo momento storico, anche a causa della pandemia, necessita di un impegno speciale verso i tanti che vivono condizioni di particolare disagio. Sono convinto che l‘ascolto partecipe della comunità caratterizzerà la sua azione quotidiana per recepire i problemi che saranno oggetto di condivisione con tutte le forze politiche e con coloro che hanno potere gestionale nei diversi settori della vita pubblica.

Matera in questo momento chiede di avere uno sguardo lungimirante, verso l‘alto, superando ogni forma di miopia o personalismo. Gli ideali civili, a volte trascurati, vanno incoraggiati; il percorso di promozione culturale va sostenuto con determinazione; l‘impegno sociale, con uno sguardo particolare al mondo dei giovani, perché ricevano e diano ossigeno a questa città, va accompagnato promuovendo prospettive chiare che liberino dalla mortificazione della mancanza di lavoro; l‘aspetto spirituale va valorizzato per una visione completa del cittadino.

Sono certo che Lei, Signor Sindaco, opererà affinchè i sogni e le speranze dei cittadini materani non vengano delusi.

Come vescovo, a nome della Chiesa materana, le manifesto la mia disponibilità a collaborare così come ho sempre fatto in questi anni con tutte le istituzioni. Come lei, anch’io desidero il bene comune, soprattutto in questo momento di grande sofferenza che sta provocando crisi economica, morale e

di fiducia verso le istituzioni.

Questo è il momento di accogliere con intelligenza politica il risultato elettorale, anche da parte di chi ha perso. Mi auguro che tutti possiate lavorare con lo stesso entusiasmo e determinazione, remando nella stessa direzione: fondamentale è il bene della città.

Da pastore, mi permetta di invocare su di lei, Sindaco eletto e sull’intera nostra amata città, la benedizione di Dio, affidando il suo non facile compito alla protezione della Madonna della Bruna e dei nostri Santi Eustachio e Giovanni da Matera.

La saluto sperando di poterla incontrare e conoscere personalmente.