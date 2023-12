Auguri, Alcide, con le stelle di Natale

Rispetto per il grande statista democristiano promotore, agli inizi degli anni ’50, della prima legge speciale sui rioni Sassi che consentì ai residenti di avere gradualmente sistemazioni dignitose, un gesto di attenzione dai nostalgici della ”buona politica” o una provocazione a quanti – dai consigli degli enti locali o in parlamento-vengono invitati a guardare con maggiore attenzione ai problemi della gente? Proprio come fece, con lungimiranza e competenza, Alcide De Gasperi. Resta , comunque, il bel gesto di attenzione verso una figura della politica del passato, che dovrebbe essere di esempio – come altri, di diversa formazione e appartenenza politica- che hanno a cuore le sorti della città, della Basilicata e del BelPaese.