L’Associazione RiSvolta ha inviato un messaggio di augurio e buon lavoro al neo sindaco della città di Matera.

Di seguito il testo integrale

Al neo eletto Sindaco vanno gli auspici dell’Associazione RiSvolta di un buon lavoro alla guida della città, con attenzione ai valori della inclusione di tutti i cittadini e al rispetto delle individualità e dei diritti di ciascuno, in termini di colore, religione, orientamento sessuale e identità di genere.

Ci auguriamo di poter dare seguito alla disponibilità dimostrata dal Dott. Bennardi in occasione dell’inaugurazione della panchina arcobaleno. E per questo Risvolta è pronta a collaborare con la nuova Amministrazione sulle tematiche e nelle azioni per cui si spende da anni sul territorio di Matera e della sua provincia.

Rendere Matera una città pienamente e autenticamente inclusiva, mettere al bando ogni discriminazione, educare al rispetto, superare la non-cultura dell’odio e della violenza, tutelare i diritti uguali per tutti ci auspichiamo siano i valori fondanti della nuova amministrazione comunale.

Continueremo a lavorare per questo, e a farlo ricercando l’intesa con le istituzioni.

Piero Caforio

Presidente Associazione RiSvolta