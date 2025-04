Auguri a Ruggi e al nuovo Consiglio OdG Basilicata a più voci

Continuano come un fiume in piena i messaggi di congratulazione per l’elezione di Sissi Ruggi alla presidenza dell’Ordine dei giornalisti di Basilicata.

Pittella: Auguri a Ruggi e al nuovo Consiglio OdG Basilicata

“Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro a Sissi Ruggi, eletta alla presidenza dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, e a tutti i componenti del nuovo Consiglio per il prossimo triennio. Auspico che l’attività dell’Ordine possa proseguire con rinnovato slancio, al servizio della categoria e della qualità dell’informazione nella nostra regione”. È quanto dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, all’indomani dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti.

“In un contesto in continua evoluzione, il ruolo del giornalismo si conferma cruciale per garantire trasparenza, consapevolezza e partecipazione – prosegue Pittella –. È per questo che la collaborazione tra istituzioni e mondo dell’informazione rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare il legame di fiducia con i cittadini.

“Al nuovo Consiglio e agli organi eletti – conclude il Presidente – rinnovo l’augurio di un lavoro proficuo, ispirato al dialogo e alla responsabilità, valori cardine di ogni comunità democratica”.

Il Club Matera Soroptimist augura un ottimo lavoro alla Presidente, Sissi Ruggi

Apprendiamo con piena soddisfazione che, per la prima volta, una donna materana presiederà l’Ordine dei Giornalisti di Basilicata.

Siamo consapevoli della delicatezza del ruolo in termini di difesa del diritto all’informazione e alla libertà di opinione di ogni persona, soprattutto in un momento storico in cui assistiamo alle intimidazione nonché alle persecuzioni e alle detenzioni delle donne

giornaliste nei Paesi in cui è necessario dare voce ai diritti fondamentali schiacciati dai regimi totalitari, nei quali viene negata la libertà di parola, di opinione e di critica.

Siamo altrettanto consapevoli della delicatezza e dell’importanza del ruolo della donna giornalista in una stagione nella quale registriamo, anche e non solo nel campo dell’informazione, disparità di attenzione per le questioni di genere in termini di carriera, di posizionamento nei ruoli apicali delle donne e di retribuzione iniqua.

Confidiamo che la nuova Presidente saprà mettere in campo valori e strumenti per promuovere diritti e libertà di informazione oltre che l’uso di un linguaggio adeguato e rispettoso nei confronti delle donne impegnate nel lavoro, nel sociale, nello sport.

CHIORAZZO: AUGURI DI BUON LAVORO ALLA PRESIDENTE, AL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI NAZIONALI NEOELETTI DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA.

“Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni a Sissi Ruggi per la sua elezione a Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata. La sua nomina, che rappresenta un importante passo avanti anche sul piano della rappresentanza e della parità di genere, è motivo di orgoglio per l’intera comunità regionale”.

È quanto ha dichiarato il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando il recente rinnovo degli organi dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata.

“Viviamo in un’epoca in cui l’informazione è sottoposta a forti pressioni, tra le sfide imposte dalle nuove tecnologie, la disinformazione dilagante e questioni etiche sempre più complesse. In questo scenario – ha proseguito Chiorazzo – il ruolo dell’Ordine è fondamentale per garantire alti standard professionali, tutelare la libertà di stampa e sostenere l’autonomia dei giornalisti, che ogni giorno svolgono una funzione essenziale per la vita democratica del Paese”.

“Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio regionale e ai Consiglieri nazionali – ha concluso Chiorazzo – con l’auspicio che, attraverso uno spirito di dialogo e responsabilità, possano contribuire a rafforzare il giornalismo lucano e a promuovere un’informazione sempre più corretta, pluralista e vicina ai cittadini.”

UNA: Sissi Ruggi eletto Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata



UNA: Sissi Ruggi eletto Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata



UNA, Aziende della Comunicazione Unite "Esprimo le mie più sentite congratulazioni a Sissi Ruggi per la sua elezione a Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata", ha dichiarato Alberto Acito, delegato territoriale Puglia e Basilicata e consigliere del CD di UNA. "L'importante responsabilità che oggi assume arriva in un momento di profonda trasformazione per il mondo dell'informazione, in cui il confronto costruttivo tra giornalismo e comunicazione riveste un ruolo sempre più strategico. Auspico che si possano attivare sinergie tra l'Ordine dei Giornalisti e UNA, nell'ottica di una collaborazione stabile e concreta volta a valorizzare le professionalità del settore e promuovere una cultura della comunicazione responsabile, trasparente e di qualità. A nome della rete di professionisti UNA sul territorio, rivolgo a Sissi Ruggi i migliori auguri di buon lavoro".

Gli auguri di Bardi alla neopresidente dell’Odg “L’informazione rappresenta un pilastro essenziale della nostra democrazia. Un’informazione libera, autorevole e responsabile è il primo presidio contro la disinformazione e le distorsioni della verità. In questo contesto, accogliamo con soddisfazione l’elezione di Sissi Ruggi a presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, la prima donna a ricoprire questo ruolo in Basilicata. Si tratta di un segnale importante che va nella direzione di un giornalismo sempre più inclusivo, moderno e attento ai cambiamenti della società. A Sissi Ruggi rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà guidare l’Ordine con competenza, equilibrio e visione, contribuendo a rafforzare il valore dell’informazione come bene comune e strumento di crescita civile per tutti i lucani. L’informazione, oggi più che mai, ha bisogno di essere sostenuta, valorizzata e protetta. Le istituzioni hanno il dovere di affiancare chi, ogni giorno, lavora per garantire trasparenza, verità e pluralismo”. Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.