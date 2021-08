Saranno esecutive il 14 settembre, ma don Pino, il nostro Arcivescovo ha scelto il giorno dell’Assunzione in cielo di Maria per annunciare le 18 nomine di religiosi e laici chiamati a ricoprire ruoli e incarichi di responsabilità nella Diocesi di Matera-Irsina. A tutti, naturalmente buon lavoro, insieme alla comunità locale. L’elenco è corposo e ognuno è importante. Da giornalista non può non saltare all’occhio la nomina dell’ottimo Erasmo Bitetti, medico prima di tutto, noto per serietà e deontologia professionale, per l’impegno religioso, nel sociale e nella comunicazione obiettiva come evidenzia quotidianamente per le vicende covid e in quelle per la informazione corretta (il caso della madonnina del miracolo…per esempio) ribadite con comunicati e dalle pagine di Logos. E non possiamo che rivolgere un caro saluto all’amico e collega Domenico ”Mimmo” Infante per il proficuo lavoro svolto e per i continui scambi di idee su questo o quel tema, senza dimenticare gli apprezzamenti sulla cultura napoletana. Altra segnalazione, per il legame che ho con la festa della Bru na è la nomina di don Francesco Di Marzio a delegato arcivescovile di Maria Santissima della Bruna. Auguri a tutti di buon lavoro. Sarà un anno ricco di impegni per la Chiesa , per Matera e il territorio, in vista dell’annunciata visita di Papa Francesco.

IL COMUNICATO SULLE NOMINE

“Nuove nomine di sacerdoti e laici

a servizio della Diocesi di Matera-Irsina”

Il Vescovo della Diocesi di Matera Irsina Mons. Giuseppe Antonio Caiazzo ha scelto il giorno della festa dell’Assunta per annunciare le nuove nomine di sacerdoti e laici chiamati a servire la comunità diocesana.

Nella lettera indirizzata ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, consacrati e fedeli tutti, il Vescovo ha invitato ad imitare Maria che di fronte all’annuncio dell’Angelo “si fida di Dio mettendosi subito su una strada in salita, con gioia, per servire Dio e i fratelli.”

Gli avvicendamenti e le nomine sono state dettate da esigenze di carattere pastorale nel segno di una Chiesa mai ferma e sempre in uscita, pronta a rispondere alle nuove sfide che si presentano.

Da segnalare tra le altre:

– la nomina di Don Michele Leone, già parroco della Chiesa di Sant’Agnese a Matera, quale Consigliere Spirituale Nazionale del Rinnovamento nello Spirito;

– la nomina di Don Francesco Di Marzio quale Delegato Arcivescovile Maria SS. della Bruna.

All’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Matera-Irsina è stato nominato Erasmo Bitetti, attuale vice direttore e componente della redazione di Logos, il giornale diocesano online della Diocesi di Matera-Irsina.

Le nomine diventeranno effettive dal 14 settembre 2021, solennità dell’Esaltazione della S. Croce.

Matera, 15 agosto 2021

LA COMUNICAZIONE DI MONS GIUSEPPE ANTONIO CAIAZZO

Mons.Antonio Giuseppe Caiazzo

Arcivescovo di Matera-Irsina

Ai Presbiteri e Diaconi

Ai Religiosi e Religiose

Ai Consacrati e Consacrate

Ai Fedeli tutti

Carissimi,

anche quest’anno il Signore ha permesso che si aprissero nuovi scenari nella

nostra Chiesa locale, chiedendoci “una scelta missionaria capace di

trasformare ogni cosa” (EG, 27). Non è mai facile rispondere ai bisogni e alle

necessità per provvedere in modo adeguato alle nuove sfide che si

presentano. Così come i “Si” da parte dei confratelli presbiteri e delle

comunità parrocchiali non sono mai esenti da dispiaceri e sofferenze.

Sono diverse le ragioni che quest’anno mi hanno indotto a provvedere a

nuove nomine, dopo aver avuto la disponibilità da parte dei nostri sacerdoti:

frutto di ascolto sereno e sincero vissuto nella preghiera. Ragioni che

sintetizzo così:

1. Rispondere alle richieste della CEI per avere la disponibilità di un

sacerdote a livello nazionale;

2. Accogliere le dimissioni di laici e presbiteri da alcuni uffici e parrocchie;

3. Colmare il vuoto di chi abbandona il ministero sacerdotale;

4. Venire incontro ad alcune legittime richieste.

Ognuno di noi deve avere sempre davanti a sé la stupenda scena

evangelica dell’Annunciazione. S’intrecciano l’umano di Maria, fatto di

interrogativi, perplessità e sofferenza, e il divino che attraverso l’Arcangelo

Gabriele mette pace nel suo cuore e luce su un cammino che si apre davanti a

lei e che non conosce: si fida di Dio mettendosi subito su una strada in salita

con gioia per servire Dio e i fratelli.

Dio ci meraviglia sempre!

La fecondità del ministero sacerdotale e del cammino di una comunità

parrocchiale si colgono soprattutto quando ogni calcolo umano viene messo

da parte e ci si lascia guidare dallo Spirito Santo.

Ognuno di noi, soprattutto quanti siamo stati investiti con il sacramento

dell’Ordine, nella diversità di grado diaconale, sacerdotale, episcopale, è

chiamato ad essere sempre pronto per rinnovare, come Maria, il proprio

“eccomi”, la propria disponibilità uscendo dalla logica della sistemazione,

allargando l’azione pastorale a servizio dell’intero territorio dell’Arcidiocesi

di Matera-Irsina.

Nei prossimi mesi mi auguro di rendere note altre nomine che nel

frattempo potranno maturare nella disponibilità di chi è stato interpellato, a

riguardo di alcuni uffici e probabilmente anche di alcune parrocchie.

Sento di dire ancora “grazie” ai sacerdoti che non hanno esitato a dare la

loro disponibilità, a quelli che hanno dato le dimissioni per l’alternanza nei

ruoli e negli uffici e a quelli anziani che si sono messi a disposizione per

sostenere i confratelli più giovani nell’attività pastorale come parroci.

Le nomine diventeranno effettive dal 14 settembre 2021, solennità

dell’Esaltazione della S. Croce.

Affido questo nuovo anno pastorale alla Madonna Assunta, donna

eucaristica, in vista del prossimo Congresso Eucaristico che, come sapete, si

svolgerà nella nostra città di Matera dalla sera del 21 al 25 settembre 2022, e ai

nostri santi protettori.

Vi benedico tutti.

✠ Don Pino

Matera, 15 agosto 2021, Domenica e Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine

Maria.

NOMINE 2021

1. Parroco Montescaglioso, Parrocchia S. Lucia: D. Mark Stanislaus

2. Parroco Irsina, Parrocchia Immacolata: D. Giuseppe Calabrese

3. Parroco Matera, Parrocchia S. Agnese: D. Nino Martino

4. Parroco Terzo Cavone, Parrocchia S. Giulio: D. Ivan Santacroce

5. Parroco Miglionico, Parrocchia S. Maria Maggiore: D. Egidio Musillo

6. Collaboratore Irsina, Parrocchia Immacolata: D. Nicolino Mensano

7. Vicario parrocchiale Matera, Parrocchia S. Giacomo: D. Gabriel

Maizouka

8. Vicario parrocchiale Pomarico, Parrocchia S. Michele Arcangelo: D.

Fabio Vena

9. Vicario Parrocchiale Scanzano Jonico, Parrocchia Maria SS. Annunziata:

D. Ivan Santacroce

10.Delegato Arcivescovile per la pastorale vocazionale e preti giovani:

Mons. Pierdomenico Di Candia

11.Delegato Arcivescovile Maria SS. della Bruna: D. Francesco Di Marzio

12.Consigliere spirituale UNITALSI: D. Egidio Musillo

13.Consigliere spirituale per la pastorale familiare: D. Francesco Di Marzio

14.Roma: Consigliere Spirituale Nazionale del Rinnovamento nello Spirito,

D. Michele Leone

15.Direttore Ufficio Comunicazioni: Dott. Erasmo Bitetti

16.Collaboratore Ufficio Comunicazioni: Redazione di Logos

17.Direttore dell’Ufficio giuridico Diocesano: D. Ennio Tardioli

18.Vice Direttore Caritas: D. Nino Martino