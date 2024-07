Audizione Sindaco di Pisticci su lavori Basentana in Commissione ambiente della Camera

“Oggi il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, è stato ascoltato in Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera sui lavori della strada statale 407 Basentana.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Nell’intervento di circa otto minuti, il primo cittadino ha sottolineato l’urgenza di realizzare in tempi brevi uno svincolo adeguato sulla Basentana SS 407 per Marconia di Pisticci. Ha inoltre esposto alla Commissione tutte le problematiche legate alla sicurezza e alla tempistica dei lavori di ammodernamento della Basentana, chiedendo certezza sui tempi di realizzazione del progetto già concordato con ANAS, che prevede la realizzazione di accessi e complanari, nonché di sovrappassi e sottopassi. LInk all’audizione del sindaco: https://webtv.camera. it/evento/25932“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.