Auditorium di Potenza. Presidente Giordano. Quando nel 2026 o nel 2027?

Tanto tuonò…che la denuncia di Pietro Simonetti (Cseres) ha avuto ascolto circa i ritardi dei lavori per la chiusura del cantiere per l’auditorium musicale https://giornalemio.it/cronaca/auditorium-di-potenza-comeee-non-si-sentee-cantiere-perenne/. E alla fine il presidente dell’Amministrazione provinciale Christian Giordano ha detto che i lavori ”riprenderanno presto”. Quando? Giorno mese e anno dell’avvio e, naturalmente, conclusione. Simonetti come San Tommaso ”non crede se non vede…”.Giusto altrimenti musicisti con la grancassa davanti al cantiere. Chissà che una fragorosa sveglia non induca a scrivere lo spartito del nuovo cantiere.



L’ISTANZA DI SIMONETTI

Il Presidente della Provincia ha finalmente parlato dei lavori in corso presso l’ Auditorium di Potenza chiuso dal 2024.Giordano ha dichiarato che la struttura riaprira’presto.Quando ? non e’dato sapere.

Il progetto iniziale prevedeva la riapertura a fine 2034 con un finanziamento attorno 500 mila euro.Ora i tempi si sono allungati,il progetto a subito modifiche e la spesa e’ notevolmente aumentata.

Sarebbe il caso di conoscere secondo le modifiche progettuali intervenute cosa e accaduto e la tempistica vera della riapertura.



CSERES

Pietro Simonetti.