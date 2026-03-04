Auditorium di Potenza? Comeee? Non si sentee…Cantiere perenne

Potrebbe essere una macchietta del leggendario Trio ” La Ricotta” , ma c’è poco da ridere. Il cantiere per restituire al capoluogo di regione l’Auditorium ”Gesualdo da Venosa” non è ancora chiuso….dopo la chiusura(gioco di parole) del 2024. Sono passati due anni ma non se ne sa ancora nulla. A ricordarlo è Pietro Simonetti che batte sul tamburo del Cseres, facendosi interprete delle esigenze di cittadini, operatori dello spettacolo e musicisti. Peccato. Ma forse organizzare una protesta davanti all’Auditorium o sotto i Palazzi delle Istituzioni potrebbe servire a qualcosa Magari con la ”Sveglia” d’ordinanza con tanto di tromba e poi musica e tenore con un esplosivo ” Jamme, Jamme …”’ che caratterizza l’arcinoto brano napoletano ” Funiculì Funiculà”. Provocazione, ironia? Chissa che non funzioni a Pietro Simonetti l’invito a organizzare e a dirigere l’orchestra della sveglia…



LA NOTA DI PIETRO SIMONETTI

Cultura e’ una delle parole piu usate in Basilicata, si accompagna con promozione, turistica o dei borghi, dei giacimenti, qualche volta persino per l’utilizzo delle bike oppure delle piste ciclabili riservate.

L’attenzione della stragrande maggioranza degli amministratori locali e non,delle autorità’ preposte alla gestione ed ai controlli rimane scarsa.

Prevale la disattenzione:meglio una sagra, un premio, un protocollo, una convenzione.

Nella attuale fase un attrattore,magari una altalena o un ennesimo parco giochi portano soddisfazione,spot e reclame.

I casi di disinteresse sono molti.



Ricordare la grave vicenda dei lavori dell’ Archivio di Stato di Potenza appare rituale.

Ie attività iniziate da oltre un trentennio, sono ancora ferme nonostante le recenti notizie di ripresa dei lavori.

C’è una vicenda che non interessa quasi nessuno:si tratta della chiusura avvenuta ne 2024 dell’ Auditorium di Potenza per lavori di manutenzione che dovevano durare pochi mesi.Ad oggi e ancora chiuso.

Nessuna notizia,silenzio di amministratori,operatori culturali, anche il locale gruppo dirigente del Conservatorio osserva uno stretto riserbo.

Le orchestre,i concerti,gli eventi,possono aspettare, là musica non protesta.



Pietro Simonetti

CSERES.