In apertura della seduta di ieri della prima Commissione consiliare (Affari istituzionali) del Consiglio Regionale di Basilicata, presieduta da Pasquale Cariello (Lega) si è tenuta l’audizione del presidente dell’Associazione della stampa della Regione Basilicata, Angelo Oliveto, e del consigliere nazionale della Federazione Nazionale della della Stampa Italiana, Pierantonio Lutrelli, sulla legge 150 del 7 giugno del 2000, riguardante la “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni“.

Lutrelli ha parlato di “disapplicazione della legge 150 in gran parte del territorio italiano e, in particolare, in Basilicata, dove molti Comuni per carenza di fondi non hanno colto i dettami della legge, dando vita, in alcuni casi, a discutibili improvvisazioni, con servizi di comunicazione e informazione scollegati e poco funzionali. Aspetto che, in questo periodo emergenziale dovuto al Coronavirus, balza ancor più all’occhio”. Da qui la proposta di audire l’Anci affinchè si possano individuare soluzioni positive utilizzando per quei Comuni in difficoltà economiche la formula dei Consorzi.

Il presidente dell’Associazione della stampa della Basilicata, Angelo Oliveto, ha ribadito l’attenzione del sindacato lucano sul tema, facendo riferimento al 2002 quando l’Anci Basilicata e l’Assostampa per favorire l’applicazione della legge 150 stipularono un protocollo d’intesa per sostenere le amministrazioni nella fase di implementazione della disciplina, prevedendo, già in quella occasione, la formazione di consorzi tra Comuni. “Attenzione che continua ad essere alta. Siamo disponibili a tornare ad affrontare il tema con l’Anci e la Regione, nella speranza che a quei dieci Comuni che hanno una figura di addetto stampa se ne aggiungano altri”. In merito sono intervenuti i consiglieri Acito e Cifarelli.

Erano presenti ai lavori della Commissione oltre al presidente Cariello (Lega), i consiglieri Acito e Bellettieri (Forza Italia), Zullino (Lega), Baldassarre (Idea), Quarto (Basilicata positiva), Braia (Italia Viva), Cifarelli (Pd) e Leggieri (M5s).

In merito all’audizione di Lutrelli è stato diffuso anche il seguente comunicato stampa:

Stampa Libera e Indipendente Basilicata

28 maggio 2020

“Stampa Libera e indipendente Basilicata fa della difesa del lavoro giornalistico e della lotta al precariato i suoi capisaldi. Una difesa che non si limita alle manifestazioni di intenti ma che si sostanzia in azioni concrete a favore dei tanti, troppi colleghi espulsi, in questi anni, dal mercato del lavoro.

La proposta avanzata da SLI, attraverso il suo consigliere nazionale della Fnsi, Pierantonio Lutrelli, va in questa direzione. L’obiettivo è promuovere occupazione nuova, ma soprattutto “vera” (cioè con un giusto contratto e un’adeguata remunerazione) facendo applicare la Legge 150 del 2000 sulla Comunicazione pubblica.

Il rappresentante di SLI Pierantonio Lutrelli ha esposto la proposta ieri pomeriggio, a Potenza – nell’aula Dinardo del palazzo della giunta regionale – davanti alla I Commissione consiliare della Regione Basilicata, a cui si era rivolto con una richiesta di audizione per sensibilizzare il massimo ente territoriale sulla opportunità di sostenere un’occasione importante per garantire la trasparenza degli atti amministrativi e la promozione del territorio, ma anche per creare posti di lavoro per i giornalisti.

“Molti Comuni della Basilicata finora, forse per assenza di sensibilizzazione sul tema, o magari per carenza di fondi – ha evidenziato Lutrelli nel suo intervento – non hanno colto i dettami della legge, rimasta in larga parte inapplicata. Intanto sempre più drammatici si fanno i problemi occupazionali della nostra categoria, il cui mercato editoriale sta vivendo una crisi profonda come non accadeva da anni. Per queste ragioni ho chiesto di essere audito dalla prima commissione del Consiglio regionale della Basilicata, i cui componenti hanno valutato con interesse le proposte della nostra componente sindacale”. Il consigliere della Fnsi, Pierantonio Lutrelli ha quindi chiesto ai membri dell’organismo consiliare “la possibilità di interloquire con gli enti municipali al fine di trovare soluzioni positive, utilizzando magari i poteri di sussidiarietà dell’ente Regione”.

Il presidente della Prima commissione, Cariello, ha reso noto che i lavori sono aggiornati ad un prossimo appuntamento a cui sarà audito il presidente regionale ANCI, Salvatore Adduce, sempre alla presenza dei nostri rappresentanti sindacali.”

