Au revoir Francoise, la cantante yè yè

Non cantava più da tempo, a causa di una malattia debilitante che l’aveva tenuta lontana dai palchi. Ma di Francoise Hardy, spentasi a 80 anni, la cantante francese degli anni Sessanta, ed espressione del movimento yè yè, restano tante struggenti canzoni di successo. Ricordiamo ” Tous les garçons et les filles”, bandiera del disagio adolescenziale, che in Italia diventò ” Quelli della mia età”. E poi ” Le temps de l’amour”, ” Message Personnel”, ‘È all’amore che penso’ , ‘L’età dell’amore”. Partecipò nel 1966 al Festival di Sanremo, in coppia con Edoardo Vianello, cantando ‘Parlami di te’ ‘. Citazione a parte per ‘La Maison où j’ai grandi’, cover della nota canzone del ‘molleggiato” Adriano Celentatno. ‘Il ragazzo della via Gluck’. Au revoir, arrivederci, Francoise, le tue canzoni resteranno per sempre simbolo di un’epoca di speranze e di una gioventù che voleva cambiare.