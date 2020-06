Svegliaaaa! Se Matera, mantenendo i piedi per terra e non sulle nubi dei voli pindarici, si deciderà a puntare su cose concrete partendo da quello che ha e che attende di essere ripristinato da tre anni, come la passerella (il ponte tibetano è tutt’altro, leggete vocabolario e guardate immagini) sul torrente Gravina, punteremmo davvero su un attrattore efficace. Altro che slogan da turismo di prossimità. A ricordarcelo con una suggestione e un senso pratico davvero efficace e il nostro manager giramondo Antonio Serravezza, che fa riferimento ad amici inglesi- come Julian innamorati di Matera, camminatori ed escursionisti convinti. Ma che dovranno aspettare il ripristino della passerella, che dovrà essere messa in sicurezza e monitorata insieme ai due percorsi che da Porta Pistola porta nel Parco della Murgia materana. All’Ente Parco ci stanno lavorando e qualcosa potrebbe accadere entro l’estate. Lo speriamo in tanti. Ma finchè non si passa a incarichi e appalti possiamo solo auspicare che accada quanto prima. A piedi Sassi e Parco sono altra cosa, altra dimensione nel rapporto uomo natura.Sono queste esperienze, sensazioni uniche che il turista cerca. Il volo in elicottero da Maratea a Matera, argomento del quale Antonio ci parla in altro servizio, è tutt’altra cosa. Un volo turistico, uno spostamento di lavoro che ha un costo. E se privati investono significa che si son fatti i conti in tasca, forse da rivedere dopo la forte contrazione dei flussi turistici procurati dall’epidemia da virus a corona. Resta la freschezza del percorso lungo il saliscendi che dai rioni Sassi porta sul pianoro rupestre, attraversando la passerella in legno sul torrente Gravina.



LA PASSERELLA SULLA GRAVINA

I miei amici inglesi sono innamorati di Matera e vorrebbero tornarci al più presto per poter visitare molto di più di quello che hanno potuto conoscere durante la loro ultima vacanza nella capitale europea della cultura nel 2019. Julian vorrebbe a vere la possibilità di guardare Matera da un altro punto di vista. Lui intende attraversare il torrente Gravina e arrivare sul Belvedere (quello è il suo punto di vista). Vorrebbe percorrere il sentiero che scende da Porta Pistola, attraversare il torrente e salire fino al “punto di vista” Questo percorso può essere faticoso se fa caldo e se è bagnato. Però se prendi il tuo tempo il percorso non è troppo difficile anche se ci sono due o tre punti sul percorso che posso essere scivolosi e bisogna prestare attenzione. Ma come faccio a dirgli che quella via per andare dal Sasso Barisano al Belvedere è ancora chiusa? L’unica possibilità per Julian e arrivare al “Punto di vista” (Belvedere) è allungare attraverso la Palomba a piedi o in auto? Julian è entusiasta e mi descrive il ponte tibetano sulla Gravina molto più bello e caratteristico di quello di Carrik a Rede nell’Irlanda del Nord dove per attraversarlo è necessario pagare.



Ricordo bene alla fine dell’autunno del 2018 quando l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Matera, all’epoca Nicola Trombetta, disse In merito ai lavori sul belvedere di Porta Pistola, che i lavori furono aggiudicati con la massima celerità per eseguire i lavori il più presto possibile poiché l’area di Porta Pistola doveva essere interessata ad iniziative legate all’evento di Matera Capitale europea della cultura 2019. I lavori avevano anche lo scopo di far usufruire ai turisti di usufruire della discesa per raggiungere il Parco della Murgia attraverso il ponte tibetano già dalla primavera del 2019. Il ponte tibetano è un’attrattiva molto apprezzata dai tanti visitatori perchè permette di vivere in maniera diversa il territorio a stretto contatto con la natura e il paesaggio murgiano della Gravina.



Cosa è successo il vento si è portato via le parole dell’ex assessore ai lavori pubblici dell’epoca ma quello attuale che ha risolto?” E’ il nodo del problema territorio del Comune di Matera e competenze dell’Ente Parco della Murgia. L’opera una passerella sospesa, inaugurata nel marzo 2016 dal Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano era stata candidato al finanziamento, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – Basilicata 2007/2013 Bando Misura 313 – “Incentivazione attività turistiche” Azioni A e B. Il costo complessivo dell’intervento era di circa 100.000 euro comprensivo della cartellonistica e di altre opere accessorie . L’opera, dapprima avversata per l’impatto che avrebbe avuto sui luoghi, richiamo frotte di turisti. Ma dopo pochi mesi si verificarono alcuni crolli dagli speroni rocciosi del pianoro con il rifacimento e consolidamento della massicciata, con i lavori conclusi lo scorso anno . D’obbligo la chiusura del percorso.Ma la passerella ha bisogno di essere monitorata e rigenerata…Attendiamo l’avvio dei lavori. Ma Antonio Serravezza a furia di stimolare il dibattito tra mobilità sostenibile e comunicazione, passando tra pale eoliche e pale a turbina ha finito con l’arrivare all’eliporto (progetto privato) nell’area industriale di La Martella



OGGI SI VOLA …CON LA FANTASIA! Ho comprato un elicottero e non so dove atterrare. Mi son fatto abbagliare dal progetto dell’eliporto che doveva essere attivo già a settembre del 2019 nella zona industriale della Martella. Ricordo molto bene l’intervista dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Trombetta.

Un progetto approvato per l’importo di 800.000 euro e appaltati e iniziati da una impresa della provincia di Potenza. Un progetto ambizioso in accordo tra il Comune di Matera è quello di Maratea per creare sinergia turistica alle più famose EMME della Basilicata. Ricordo bene che l’assessore davanti alle telecamere della TV locale con sicurezza confermò che l’eliporto sarebbe entrato in servizio subito. Quelle parole mi hanno convinto ad acquistare un elicottero e moh dove posso atterrare ? Silenzio. Nella zona industriale della Martella si sente solo il sibilo del vento e non delle pale degli elicotteri. È un’altra opera e soldi buttati al vento. Al Comune qualcuno potrà darci una risposta, per questa volta! La risposta è che i tempi del BelPaese sono legati a tante variabili. Si sa quando si annuncia, ma non quando si cantierizza e si arriva al taglio del nastro… Ma in Giappone e a Genova. Altre dimensioni.