I protocolli di intesa, nell’anno di grazia di Matera capitale europea della cultura 2019, ne abbiamo contati una settantina e un buon 90 per cento e passa è rimasto alle foto e alle strette di mano. Pochi sono riusciti a ”camminare…” con le proprie gambe come ” I cammini” dell’ associazione ”Terre di luce” che hanno visto giusto, con la Fondazione ” Matera – BasiLicata 2019” (un brand che vale ancora tanto sul piano culturale e turistico) e con quanto è possibile realizzare in provincia di Matera e in Basilicata. Come? Ma con la politica dei piccoli passi, consolidando quello che c’è, in relazione alle ”sensibilità” di realtà e territori di fare rete e di investire in un patrimonio di arte, segni e tradizioni religiosi da preservare e valorizzare. Premessa doverosa per salutare una intesa a quattro tra Arcidiocesi di Matera-Irsina, il Comune e la Provincia di Matera, e il Parco culturale ed ecclesiale ” Terre di Luce” . Un protocollo , sottoscritto dall’ Arcivescovo mons Giuseppe Antonio Caiazzo,da Lindo Monaco presidente del Parco culturale ecclesiale ”Terre di Luce”, dal sindaco di Matera Domenico Bennardi e dal presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, per favorire azioni di sviluppo e di tutela, fruibilità e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale ,legato ai temi della spiritualità, della pietà e della tradizione popolare. L’intesa, della durata quinquennale, ha individuato possibili ambiti di collaborazione.



Tra i percorsi individuati figurano possibili ambiti di collaborazione figurano iniziative progettuali culturali connesse alla costituzione del Museo Interdiocesano diffuso della Pietà e delle Tradizioni popolari e culturali della Provincia di Matera. Il supporto e sostegno allo sviluppo di iniziative di collaborazione tra soggetti imprenditoriali, culturali, artistici, associativi della provincia e di diretta emanazione dell’Arcidiocesi. La diffusione, nelle comunità, della conoscenza del valore storico, urbanistico, architettonico, dei comuni della Provincia, anche attraverso i mezzi della narrazione digitale, lo scambio di esperienze e di buone prassi nella gestione del patrimonio culturale e dei servizi urbani, legati alla valorizzazione culturale e fruizione, nonché all’attrattività dei territori. La messa in rete dei luoghi della cultura, tra cui le Chiese Madri, le Chiese Comunali e le cappelle rurali e la rete dei contenitori culturali, anche in ottica di incentivazione dell’offerta culturale . Altri aspetti sono legati all’approfondimento culturale e convegnistico del tema della spiritualità, dei luoghi del silenzio, analizzando altresì la filmografia in cui la Provincia di Matera è set cinematografico e approfondendo modalità di promozione delle location anche in ottica culturale. Spazio anche alla collaborazione sul tema delle imprese culturali e creative, prevedendo un percorso impostato sull’impronta culturale, che costituisca uno spazio di presentazione delle idee imprenditoriali di successo che hanno fatto degli attrattori culturali una fonte di sviluppo economico e di occupazione.



La possibilità,infine, di avviare specifiche iniziative di promozione, anche attraverso i canali digitali e social, della Provincia di Matera, dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, del Portale digitale LOGOS ,strumento di formazione e informazione dell’Arcidiocesi quale destinazione culturale di eccellenza. Potenzialità tante, ma toccherà al tavolo permanente e ai gruppi tecnici, lavorare sulle cose da fare – come si suol dire- a breve, medio e lungo termine,-tenendo conto i tempi diversi di operatività di realtà ed enti che per impostazioni, aspetti amministrativi e procedurali viaggiano e pensano a velocità diverse. Una luce, comunque, è stata accesa (attendiamo le luminarie e non solo per la festa in onore della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna) e non è escluso che per il congresso eucaristico nazionale in programma a Matera dal 22 al 25 settembre, con la annunciata presenza di Papa Francesco, si possano tirar fuori eventi o itinerari che possano favorire fruibilità di beni e l’offerta del turismo religioso e culturale. Vediamo e buon lavoro.

LA NOTA DELL’ARCIDIOCESI

Presentato a Matera il progetto “Vie di Bellezza: il museo diffuso della tradizione e della pietà popolare”

“È il tempo di lavorare insieme per il bene di tutto il territorio” ha esordito così Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina, durante la presentazione questa mattina, insieme al Sindaco di Matera e al Presidente della Provincia di Matera, del progetto culturale “Vie di Bellezza: il museo diffuso della tradizione e della pietà popolare”.

Proposta dall’Associazione ecclesiale Terre di Luce l’iniziativa è stata condivisa dal Comune e dalla Provincia di Matera e si propone di far conoscere il ricco patrimonio di beni materiali e immateriali che caratterizzano il territorio della provincia materana, dando voce alle comunità locali.

Il progetto coinvolgerà dapprima i 13 comuni della Diocesi di Matera-Irsina per poi allargarsi a tutti i 31 centri della provincia.

“La cultura e l’arte possono diventare un volano di promozione del nostro territorio” così il Presidente della Provincia di Matera Avv. Piero Marrese.

Per Domenico Bennardi, Sindaco della città dei Sassi, “I beni immateriali sono attrattori non meno importanti di quelli architettonici”.

Per Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo “Promuovendo la cultura si opera anche a servizio della carità mettendo in campo iniziative che in modo diverso aiutano a combattere la povertà”.

Numerose le iniziative che saranno messe in campo nei prossimi mesi, anche in vista del Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà a Matera dal 22 al 25 settembre prossimi, secondo quanto previsto nel Protocollo d’intesa sottoscritto al termine della conferenza stampa.

Matera, 12 aprile 2022

Erasmo Bitetti

Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Matera-Irsina