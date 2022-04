L’isolamento, i lutti, le devastazioni familiari che sono derivate da due anni di pandemia hanno lasciato solchi profondi nella società che ne è rimasta segnata nella sua socialità e spesso negli equilibri individuali. Condizioni di sofferenza psicologica che possono minare l’esistenza, inibire una vita soddisfacente, impedire il raggiungimento della felicità. In molti, in tanti, tutta questa pressione di durata così lunga ha creato una matassa di cui la ricerca del bandolo è qualcosa che non si riesce più a fare da soli.

Ed in questi casi è importante avere a disposizione uno specialista che aiuti a trovarlo quel bandolo al fine di conseguire il ritrovamento dell’equilibrio perduto.

E’ quanto si propone lo sportello di ascolto e sostegno psicologico gratuito che aprirà i battenti già da mercoledì prossimo a Matera, grazie ad un progetto dal titolo significativo “Ti Ascolto AttivaMente” , promosso dall’Associazione di Volontariato Joven in collaborazione con Fondazione Carical e presentato nel pomeriggio all’Hotel San Domenico.

Un progetto rivolto ai maggiorenni come ha ricordato il Presidente dell’associazione Joven, Pietro Iacovone, mentre la Presidente dell’associazione psicologi materani, Caterina Rotondaro, ha rappresentato la specificità della socialità perduta proprio a Matera immediatamente dopo quello straordinario 2019.

E un progetto che avrà la durata di un anno, avrà sede nei locali adiacenti la chiesa di San Rocco in Via Lucana 249, ed è stato possibile realizzare grazie al sostegno della Fondazione Carical per cui ha presenziato il consigliere Nunzio Olivieri.

All’ascolto di chi avrà necessità e voglia di essere aiutato ci sarà la professionalità della psicologa Milena Mucci che durante la presentazione ha ricordato che “ad ognuno che riterrà di avvalersi del servizio, sono riservate cinque sedute. Che il benessere psicologico è alla base della salute in genere, per cui ci si augura che con questa iniziativa si riesca a far superare la prevenzione, pur ancora molto diffusa, che sussiste nell’avvicinarsi ad un percorso psicologico.”

Lo sportello sarà attivo tutti i mercoledì a partire -come dicevamo- già dal 4 Maggio prossimo e sarà possibile accedervi previa prenotazione da effettuarsi tramite whatsapp, al numero 350 0107862 e con e-mail da inviare a info@associazionejoven.org .