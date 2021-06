E’ attivo, lo sportello ATM di Poste Italiane ad Oliveto Lucano che era stato installato a fine maggio. Un servizio essenziale per la comunità. Presenti alla cerimonia di attivazione il Direttore di Filiale, Loretano Di Gesù, il sindaco Antonio Romano e l’assessore Maria Teresa Gigliobianco. Di seguito la nota del Sindaco Romano

<<Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Oliveto Lucano (MT) esprimono viva soddisfazione per l’attività compiuta da Poste Italiane, confermando una costante e sempre maggiore attenzione alle piccole comunità consapevoli del ruolo, anche sociale e umano, che gli Uffici Postali, con i loro dipendenti, svolgono quotidianamente nei piccoli borghi. Anche nella nostra piccola comunità sarà, quindi, garantita l’erogazione, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, di servizi fondamentali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prelievo del contante, ricariche telefoniche e tanto altro) a vantaggio di quei cittadini, coraggiosi, che hanno deciso di rimanere e vivere nei nostri territori e di tutti coloro che, al termine dell’emergenza pandemica, decideranno di raggiungere Oliveto Lucano nei fine settimana e durante le varie festività dell’anno. Si sottolinea a questo proposito che, nella nostra comunità, Poste Italiane rappresenta l’unico Intermediario che offre servizi finanziari e bancari alla cittadinanza; infatti, non sono presenti uffici, sedi e/o sportelli di istituti bancari>>.