E’ on line il nuovo portale www.lucanista.com che, come auspicano i promotori, si caratterizzerà come una web-vetrina in grado di raccontare la Basilicata attraverso le sue tradizioni, le eccellenze culinarie, l’ambiente con le sue peculiarità ed i suoi tipici borghi.

L’apertura di nuovi canali di promozione e di informazione territoriale rappresenta, senza dubbio, una di quelle buone notizie da sostenere e da divulgare. Soprattutto in un momento della storia in cui alcuni quotidiani segnano il passo e, qualche volta, addirittura chiudono i battenti.

Il portale sarà suddiviso in quattro sezioni: news, visit Basilicata, food e Comuni. In ogni sezione potremo trovare notizie, iniziative, info utili per chiunque vorrà “assaporare” la Basilicata con curiosità ed interesse.

Questa giovane WebApp è un atto di coraggio fortemente voluta da un gruppo di giovani “visionari” lucani che, pervicacemente hanno continuato a credere nelle enormi potenzialità della nostra terra e con intelligenza hanno saputo coniugare tradizione ed innovazione.

Sono certo che, viste le premesse, il lucanista diventerà in breve tempo un importante punto di riferimento social per le Istituzioni locali, per le associazioni di promozione culturale e territoriale e per quanti amano la Basilicata e le sue meraviglie.