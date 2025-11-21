Attività di coinvolgimento dei residenti di Borghi (Venusio, La Martella, Picciano)

“Nella giornata di oggi, l’assessore comunale all’Urbanistica, ing. Giuseppe Sicolo, e il RUP, ing. Giuseppe Gaudiano hanno incontrato il gruppo incaricato dal Comune di Matera, coordinato dall’arch. Mauro Sàito, per la redazione delle schede norma per i borghi La Martella, Venusio, Picciano A e B, effettuando con lo stesso un sopralluogo nei borghi e incontrando i residenti di La Martella e Venusio.” E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si legge ancora che “A supporto delle attività di coinvolgimento delle comunità residenti, già avviate in precedenza dall’arch. Loredana Modugno, sono stati installati due dispositivi di ascolto e dialogo, a cura dell’arch. Carlo Picerno. Le installazioni combinano intenti di valorizzazione storico-culturale — attraverso immagini d’archivio e proposte di rigenerazione — con l’invito rivolto ai cittadini a compilare un questionario utile alla raccolta di dati e opinioni sui temi e le problematiche dell’abitare contemporaneo nei borghi. Le strutture sono rivestite con teli illustrati che richiamano le geometrie architettoniche e, nelle ore notturne, si trasformano in lanterne urbane a servizio dello spazio pubblico.

Di seguito si riportano i link ai questionari relativi ai borghi La Martella e Venusio. Per Picciano A e B la raccolta delle risposte è già stata completata. La Martella https://forms.gle/ tKG5ZeScydhbaECj8 Venusio https://forms.gle/ f3wXRLg3z8GFTPo86 . Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori incontri con le comunità dei borghi.”