Attività audiovisive, Picerno: progetto pionieristico

Il Consigliere di FI: La Pdl da me proposta mira a dotare la Regione di uno strumento moderno e organico, capace di sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva e valorizzare le professionalità locali

“Il provvedimento discusso oggi, in Quarta Commissione, si inserisce nel percorso di aggiornamento e rafforzamento del quadro normativo regionale a sostegno del comparto audiovisivo e cinematografico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio lucano come luogo di produzione culturale, creativa ed economica, nonché di favorire occupazione qualificata ed attrazione di investimenti”. È quanto afferma il Consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno.

“Nel corso dei lavori in Commissione – prosegue Picerno – vi è stata l’audizione del dirigente dell’Ufficio Politiche per i sistemi culturali e turistici, Dott. Donato Del Corso, il quale illustrando l’impianto generale della proposta, ha dato suggerimenti per definire strumenti, soprattutto dal punto di vista tecnico e finanziario, criteri e modalità di intervento della Regione Basilicata nel settore cinematografico”

“La Proposta di legge proseguirà ora il proprio iter nelle sedi competenti, come sostenuto anche dal Presidente della IV Commissione Morea, con l’obiettivo di giungere ad una disciplina organica, capace di rispondere alle esigenze degli operatori del settore. Nel corso dei lavori sono stati proposti emendamenti, frutto di un confronto costruttivo tra i componenti della Commissione, con l’obiettivo di migliorare e rafforzare il testo normativo, rendendolo maggiormente rispondente alle esigenze di un comparto in forte evoluzione.”

“Si tratta di un progetto pionieristico per la Basilicata – precisa Picerno – che mira a dotare la Regione di uno strumento moderno e organico, capace di sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva, valorizzare le professionalità locali e attrarre nuove opportunità di sviluppo culturale ed economico”.

“Il lavoro in Commissione – conclude il consigliere di Forza Italia – proseguirà nelle prossime sedute, con l’obiettivo di arrivare a un testo condiviso che possa rappresentare un passo avanti significativo per il sistema culturale e creativo della Basilicata.”