Attivazione servizio di prenotazione dei pasti online anche per polo universitario di Matera.

“Si comunica che Il CPA dell’ARDSU congiuntamente al suo Direttore Generale rendono noto che da lunedì 6 maggio 2024 sarà possibile anche per gli studenti universitari della sede di Matera poter usufruire del servizio di prenotazione dei pasti online tramite la piattaforma ARDSU.” E’ l’annuncio fornito con una nota in cui si ricorda che “La tematica era da tempo molto sentita dagli studenti e il consigliere di nomina studentesca del CPA ARDSU, Luca Smaldore si era premurato di consegnare alla governance dell’Azienda un documento di richiesta, firmato da oltre 200 studenti del polo materano. Il direttore, Gianluca Cuomo, ha quindi delineato in tempi celeri necessari accorgimenti logistici e tecnici utili a conseguire questo importante risultato sul fronte della qualità dei servizi offerti agli studenti. L’intero CPA, a partire dal presidente Antonio Zottarelli, con i consiglieri Francesco Nigro, la consigliera ex rettrice Aurelia Sole e il consigliere Luca Smaldore ha sostenuto all’unanimità l’istanza, consentendo così anche agli studenti della città dei Sassi di contare sulla certezza di pasti completi, indipendentemente dall’orario di fruizione. Altra importante novità, anche questa a partire da lunedì 6 maggio 2024, riguarda invece l’ampliamento della presenza dell’ARDSU sulla rete e nel mondo social, con l’apertura delle pagine ufficiali dell’Azienda sui canali facebook ed instagram: “un ulteriore passo”, sottolineano il Presidente Zottarelli ed il Direttore Cuomo “per migliorare i servizi a favore della comunità studentesca e per fornire regolari aggiornamenti su tutte le attività svolte dall’Ente”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.