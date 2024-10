Atti persecutori verso la compagna. Arrestato straniero a Irsina

Certi reati non hanno bandiera e provenienza. E così un cittadino straniero, irregolare e già oggetto di provvedimento di espulsione ( un classico delle contraddizioni giuridiche del BelPaese), è stato arrestato dai Carabinieri di Irsina ( Matera) con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua compagna. Una situazione di stress continuo per la donna, minacciata dall’uomo di sottrarle le figlie e di distruggerle l’abitazione. L’intervento dei militari ha messo fine alla vicenda.



Irsina: straniero di 40 anni arrestato in flagranza dai Carabinieri per atti persecutori.

I Carabinieri della Compagnia di Tricarico, con il determinante intervento della Stazione Carabinieri di Irsina, hanno arrestato un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale e già oggetto di un provvedimento di espulsione, con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua compagna. Una situazione divenuta insopportabile per la donna, minacciata dall’uomo di sottrarle le figlie e di distruggere la casa.

Il soggetto si sarebbe reso protagonista di continue minacce telefoniche rivolte alla compagna, paventando gravi ritorsioni nei suoi confronti. In particolare, l’uomo avrebbe minacciato di distruggerle l’abitazione e di sottrarle le figlie minori.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri di Irsina, allertati dalle richieste di aiuto della vittima, ha consentito di bloccare l’uomo, giunto con il bus ad Irsina così come aveva minacciato. Grazie alla rapida e coordinata azione dei Carabinieri, è stato possibile prevenire un potenziale atto di violenza, garantendo l’incolumità della donna e delle sue figlie.

Il soggetto è stato quindi immediatamente tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Matera, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che comunque gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

L’Arma dei Carabinieri continua a garantire la massima attenzione e impegno nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e atti persecutori, invitando tutte le persone che si trovano in situazioni di pericolo a rivolgersi prontamente alle Forze dell’Ordine per ricevere assistenza.