Non c’è turismo ma i cantieri nel cuore antico di Matera vanno avanti. E tra quelli più attesi, come avevamo riportato in più occasioni è quello del Muro della Civita, che è stato set naturale per film di ispirazione biblica come Il Vangelo Secondo Matteo, The Passion e tanti altri. Il tufo era eroso in più punti,per l’azione del tempo, delle intemperie e del degrado. L’Amministrazione comunale ha provveduto con un appalto per la messa in sicurezza restauro della cinta muraria medievale lungo via Muro e aree adiacenti, con l’innalzamento delle impalcature. La spesa è di 325.000 per una durata di 320 giorni.



L’altro cantiere sta interessano piazza Duomo con la ‘’riqualificazione del basolato lapideo. La spesa è di 266.640 euro e la durata dei lavori è di 183 giorni.



Nel tour dei cantieri ( le gru nei rioni Sassi ci sono anche per il recupero di comparti o edifici) abbiamo dato un’occhiata al cantiere per la pavimentazione di Porta Postergola o ‘’Pistola’’ come è ricordata nella tradizione, a Largo Madonna delle Virtù. Qui, come abbiamo riportato in un precedente servizio, erano state rinvenute delle aperture a sezioni circolari la cui funzioni puo’ essere ricondotta a varie interpretazioni: depositi di derrate alimentari o cisterne. Gli scavi hanno riportato in superficie il perimetro di un immobile di ridotte dimensioni.