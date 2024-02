Attesa per sentenza Assange. Dopo Roma cittadino onorario di Matera?

Anche qualche giorno per conoscere il verdetto della Alta Corte di Londra , in merito all’appello finale presentato dai difensori del giornalista australiano Julian Assange, giornalista e cofondatore di WikiLeaks, che si oppongo alla estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti d’America Usa. Una attesa per valutare le diverse argomentazioni a riguardo. Sulla richiesta di estradizione, ricordiamo, pesano le accuse di aver diffuso filmati e documenti compromettenti sulle responsabilità degli Stati Uniti durante la guerra del 2010 in Iraq, nei confronti della popolazione civile. Ne avevamo parlato di recente in altro servizio,https://giornalemio.it/cronaca/assange-libero-per-non-uccidere-la-liberta-di-informazione/, alla vigilia dell’udienza dell’Alta Corte di Londra. Continua la mobilitazione a sostegno della sua liberazione, che troverà spazio domani anche a Potenza per una iniziativa promossa da Fnsi e Assostampa Basilicata contro le leggi bavaglio. Alcuni Comuni,lo ha fatto Roma alcuni giorni fa, gli hanno conferito la cittadinanza onoraria. Potrebbe farlo anche il consiglio comunale di Matera. Una richiesta è stata avanzata nel novembre scorso dall’associazione ”Schierarsi”. Ma al momento, dopo il passaggio in commissione, non è accaduto nulla. Si attende una accelerazione delle procedure per il passaggio in consiglio comunale.