Atterraggio di emergenza a Brindisi di un Airbus per fumo in cabina

“Momenti di apprensione oggi all’aeroporto di Brindisi per un’emergenza in volo che ha coinvolto un Airbus 320 della compagnia EasyJet, volo EJU4736, partito dalla Grecia e diretto a Nantes (Francia) con 186 passeggeri e 7.500 chili di carburante. Alle 12.50 la torre di controllo ha segnalato la presenza di fumo in cabina, attivando immediatamente le procedure di emergenza. L’aereo e’ atterrato alle 13.10 senza conseguenze, scortato dai mezzi antincendio dello scalo. Le verifiche a bordo non hanno evidenziato alcuna combustione in atto. Passeggeri ed equipaggio sono sbarcati illesi.” (Fonte RaiNews24)

