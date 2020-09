Qualcuno sorriderà per la definizione, e con cognizione di causa, data al marciapiede di via Nazionale che a Matera fiancheggia nel tratto finale gli spazi verdi e alcune attività commerciali. Ma sono in tanti, sopratutto anziani, che finiscono con l’inciampare nei punti sconnessi e ingannevoli di quel marciapiede, tanto da rimediare contusioni e infortuni. Ce ne siamo occupati in passato con gli scatti e le segnalazioni del concittadino Gianni Maragno, sensibile alle problematiche di quanti hanno poca voce per farlo. Giriamo,inevitabilmente, la questione al futuro sindaco e all’assessore delegato ai lavori pubblici, perchè si provveda. Basta poco del resto: una caldarella di cemento, cazzuola e una fila di mattonelle.