Là un tombino scoperto, lì una buca a ridosso di un’aiuola e se non si fa attenzione dove si mettono i piedi, sopratutto di sera, c’è il rischio di farsi male e di ricorrere alle cure dei sanitari, con tutte le conseguenze che una caduta accidentale può procurare. La segnalazione, come potete vedere dalle fotografie, viene da un cittadino che ha avuto la sfortuna di transitare , a Matera, nel parcheggio antistante alla stazione delle Fal del rione Villa Longo. Una passeggiata in notturna, nel dicembre scorso, di un giovane con il suo cane e l’imprevisto che non ti aspetti, con l’inciampo in una buca e sono stati dolori… I genitori si sono attivati per sollevare la questione nelle sedi opportune ed evitare che altri concittadini possano incappare, come accaduto al loro figliolo, di farsi male. Note, segnalazioni a Fal e Comune ma la questione è ancora in piedi su un’area di pubblica fruibilità, a ridosso di servizi di trasporto utilizzati da tanti. Ma i pericoli sono ancora lì e con alcuni elementi che lasciano a desiderare nella cura del decoro urbano. Il problema resta e va risolto. Un pizzico di buona volontà e di buon senso. Del resto, ed è questo il paradosso, a Matera ha fatto tappa il Giro ciclistico d’Italia e sono state ”rattoppate” tante buche, ma quelle dell’area della stazione delle Fal è rimasta com’era. Chissà, se la ‘carovana’ fosse passata per l’incrocio che porta al rione Serra Rifusa…