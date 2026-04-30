Attacco dei fuorillegge israeliani in acque internazionali alle navi della Flotilla. Il governo e la UE stanno a guardare!

Ancora una volta è andato in scena l’atteggiamento delinquenziale dello Stato di Israele che con la violenza del suo esercito genocida si arroga il diritto di aggredire in acque internazionali imbarcazioni di altri Paesi. Questa notte, infatti, come denunciato dalla Global Sumud Flotilla imbarcazioni della marina dell’IdF hanno bloccato e sono saliti a bordo di una ventina di natanti delle tante che con centinaia di persone, attiviste da tutto il mondo, insieme si sono messe in viaggio per un unico obbiettivo: rompere l’assedio che attanaglia Gaza dal 2007. Pochi minuti fa sulla pagina ufficiale della Global Sumud Flotilla si descriveva la tecnica applicata sia in terra che in mare da parte di questi delinquenti in divisa che, quando non ammazzano direttamente, creano le condizioni per la morte di persone inermi “Stanotte, il mondo ha assistito all’esportazione della dottrina di “abbandono pianificato” dell’esercito israeliano. In un’operazione violenta, in acque internazionali, le forze navali israeliane hanno intercettato, abbordato e disabilitato sistematicamente diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

Dopo aver distrutto i motori e danneggiato i sistemi di navigazione, i militari si sono ritirati, lasciando intenzionalmente centinaia di civili bloccati su imbarcazioni senza energia e danneggiate, proprio lungo la traiettoria di una grande tempesta in arrivo. Inoltre, le comunicazioni con più imbarcazioni sono state disturbate, impedendo loro di coordinarsi o chiedere aiuto.

Mentre i partecipanti alla flotilla si trovano ad affrontare quella che viene descritta come una trappola mortale in mare, la popolazione di Gaza resta il principale bersaglio di una campagna incessante, che dura da anni, fatta di fame e violenza. La logica applicata stanotte viene presentata come la stessa: lo Stato israeliano crea le condizioni per la morte, sabota i mezzi di sopravvivenza e poi lascia che siano la “natura” o le “circostanze” a portare a termine il lavoro.

Trova il presidio più vicino alla tua città, scendi in piazza, oggi.” Come il governo italiano e le autorità della UE possano continuare a mantenere rapporti con le canaglie che governano questo Stato è davvero assurdo e contrario ad ogni dettato delle norme internazionali (tutte puntualmente violate), e nel caso italiano anche dei fondamentali della Costituzione. E’ una vergogna di cui si stanno coprendo governanti che fanno la faccia feroce con la Russia (con cui hanno interrotto i rapporti, che hanno sanzionato con ben 20 pacchetti) e qui stanno zitti e incapaci di adottare alcun provvedimento sanzionatorio. Diventando praticamente complici. Una vergogna a cui i popoli non possono assuefarsi e lo si può fare solo scendendo in piazza per far sentire la propria voce. Già si segnalano una serie di piazze per oggi in tutta Italia. Questa la lista in aggiornamento, trova il presidio più vicino:

BARI – P.ZZA UMBERTO ORE 18

TRENTO – P.ZZA D’AROGNO ORE 18

MILANO – C.SO MANFORTE ORE 17

TREVISO – PIAZZETTA ALDO MORO – ORE 18.30

Venezia – CAMPO S.BARTOLOMEO ORE 18

Padova – LISTON ORE 18

Vicenza – P.ZZA CASTELLO ORE 19

BOLOGNA – P.ZZA NETTUNO ORE 18

ANCONA – PREFETTURA ORE 18

NAPOLI ORE 19

UDINE PREETTURA ORE 18

PORDENONE – PIAZZETTA CAVOUR ORE 18

TRIESTE – P.ZZA UNITA D’ITALIA ORE 18

TORINO – P.ZZA CASTELLO ORE 18

LIVORNO – P.ZZA DEL COMUNE ORE 17

PISA – P.ZZA GAZA ORE 17

TRIESTE – P.ZZA UNITA’ D’ITALIA ORE 18

PORDENONE PIAZZETTA CAVOUR ORE 18

UDINE VIA PRACCHIUSO ORE 18

PAVIA H 18 PIAZZA VITTORIA

FIRENZE P.ZZA S.SSA ANNUNZIATA ORE 18.30

ROMA MONTECITORIO ORE 11.30 CONFERENZA STAMPA, ORE 18.00 COLOSSEO.

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