Attacco all’amministrazione della minoranza Uniti per San Mauro: “promesse tradite e silenzi imbarazzanti!”

E’ un attacco frontale alla attività dell’amministrazione comunale alla guida del Paese del Campanaccio, quello che il gruppo di minoranza “Uniti per San Mauro Forte“, asseta con la nota che segue, postata sul proprio profilo social. Il Titolo: “UN ALTRO INIZIO DI ANNO… TRA PROMESSE TRADITE E SILENZI IMBARAZZANTI”

“Siamo a settembre, e ricomincia la vita scolastica, sociale e lavorativa per tanti cittadini di San Mauro. Ma il Comune dov’è?

Come gruppo consiliare di minoranza Uniti per San Mauro – Tricarico Sindaco, sentiamo il dovere di denunciare con chiarezza e responsabilità la totale mancanza di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale su temi fondamentali per la vita della nostra comunità.

ISTRUZIONE – PROMESSE SMENTITE DAI FATTI

Il nuovo anno scolastico è iniziato con lo sciopero dei genitori dei bambini della scuola primaria. Motivo? Le pluriclassi, ancora una volta. Eppure il 2 aprile 2025, l’Amministrazione, con tanto di post celebrativo su Facebook, annunciava che “è stata superata la possibilità di accorpamento in pluriclasse per le classi I e V”. Una “bella notizia per tutta la comunità”, scrivevano.

Oggi? NESSUN RISULTATO.

Bambini, anche molto piccoli, costretti a frequentare classi miste, in condizioni tutt’altro che ottimali per il loro percorso educativo.

LAVORI PUBBLICI – SCELTE POCO CHIARE, PRIORITÀ SBAGLIATE

La villa comunale è rimasta chiusa per tutta l’estate, privando i cittadini di uno dei pochi spazi verdi disponibili. Solo da poco sono ripresi i lavori, ma si parte dalla staccionata perimetrale, tralasciando le vere criticità.

E la strada Salice–Caldaro? Anche qui, l’ennesima dichiarazione: il 21 luglio scorso il Sindaco annunciava l’apertura “entro l’inizio della scuola”.

Risultato? Zero.

I lavori sono ancora in alto mare, e i cittadini sono costretti a percorrere una strada alternativa pericolosa e ormai degradata, come la San Donato.

SALUTE PUBBLICA – FINALMENTE CI SI È SVEGLIATI!!!

Vediamo cosa emergerà il 15 settembre nell’incontro pubblico.

SICUREZZA – VOCI ALLARMANTI

Si rincorrono voci preoccupanti sulla possibile chiusura della caserma dei Carabinieri. Anche se si tratta di notizie non ancora ufficiali, pretendiamo chiarezza: i cittadini hanno diritto di sapere, per evitare di scoprire troppo tardi l’ennesima perdita per il nostro paese.

DELUSIONE, MA NON RINUNCIA

Siamo onesti: siamo rimasti delusi. Soprattutto perché chi oggi amministra si è presentato come “salvatore”, esperto, infallibile.

Ma i cittadini oggi non sanno nemmeno a chi rivolgersi in Comune, spesso deserto. Manca la presenza, manca l’ascolto, manca il rispetto per i bisogni reali.

Come gruppo di minoranza, vigiliamo ogni giorno, e continueremo a farlo con serietà e spirito costruttivo, nonostante gli attacchi ricevuti da chi preferisce chiudersi al confronto.

Noi restiamo aperti alla collaborazione, sempre. Ma chiediamo trasparenza e presenza. E soprattutto risposte chiare, concrete ed immediate!

Perché San Mauro merita rispetto, attenzione e futuro, non approssimazione e superficialità.”

In merito a questo post, registriamo una reazione del Sindaco Nicola Savino che promette una risposta a breve: “Cari concittadini, Ho letto il post del gruppo di minoranza. A questo punto il 15 mi sentirò in dovere di rispondere anche ad altre questioni che esulano gli aspetti sanitari, per chiarezza e trasparenza, esibendo atti e documenti inconfutabili. Sono sicuro che la maggioranza dei cittadini saprà distinguere da quale parte sta la verità . A presto. “