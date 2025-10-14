“ATMOSFERA”: il Conservatorio di Matera apre la prima Resting Room immersiva

Nasce a Matera, nella cornice suggestiva de Le Monacelle, nel cuore dei Sassi, “ATMOSFERA”, la nuova resting room del Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni”: un ambiente immersivo dedicato al benessere e alla rigenerazione psico-fisica degli studenti.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto MoEBIUS – Comunità Benessere Futuro, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e finanziato attraverso l’Avviso 1159/2023 – PRO-BEN, che coinvolge in sinergia diverse istituzioni accademiche italiane, tra cui il Conservatorio di Matera.

MoEBIUS (MOvimento, Equilibrio e Benessere In una Università Sostenibile) ha l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere complessivo della comunità studentesca, offrendo strumenti concreti per prevenire disagio, stress e isolamento.

“A sussidio delle esigenze degli studenti – spiega Giuseppe Salatino, referente scientifico del progetto MOEBIUS per il Conservatorio di Matera – ATMOSFERA nasce come luogo di rigenerazione e di equilibrio, dove la tecnologia immersiva viene messa al servizio del benessere. All’interno di questo spazio, un sistema di proiezioni e diffusione sonora all’avanguardia, avvolge lo studente in un’esperienza concepita per accompagnare la concentrazione, la meditazione o semplicemente la pausa dopo lo studio”.

Il Conservatorio “E.R. Duni” è il primo Conservatorio d’Italia a dotarsi di una resting room immersiva, segno tangibile di una visione educativa che mette al centro la persona, prima ancora dell’artista.

“Con ATMOSFERA – afferma Carmine Antonio Catenazzo, Direttore del Conservatorio di Matera – il nostro Conservatorio compie un passo innovativo nel segno dell’attenzione alla persona. Crediamo che la formazione artistica non possa prescindere dal benessere psicofisico di chi apprende e crea. La musica nasce da uno stato di equilibrio, e Atmosfera vuole essere un luogo in cui ritrovarlo, per sé e per gli altri. È un progetto che unisce tecnologia, arte e umanità, coerente con la vocazione culturale e spirituale della città di Matera.”

“L’allestimento di ATMOSFERA presso il complesso Le Monacelle – ha aggiunto Michele Niglio, presidente del Conservatorio di Matera – valorizza uno dei luoghi più iconici e meditativi della città dei Sassi, intrecciando l’identità storica del sito con le tecnologie più avanzate: tra pietra, luce e suono, gli studenti potranno vivere un’esperienza che rigenera la mente e apre nuove forme di relazione con lo spazio e con sé stessi. Con questa iniziativa, il nostro Conservatorio di Matera conferma la sua vocazione a essere non solo luogo di alta formazione musicale, ma laboratorio di vita, cultura e benessere condiviso”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.