ATER Matera: sbloccato l’iter per 6 nuovi alloggi a Miglionico

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera, comunica di aver “sbloccato l’iter per la demolizione e la ricostruzione di 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel comune di Miglionico nominando il tecnico che dovrà redigere il progetto dell’intervento costruttivo. Un intervento che oltre a soddisfare il bisogno abitativo di 6 famiglie, permette anche la riqualificazione di un’area abbandonata da oltre 20 anni. L’area individuata per le costruzioni è in Via Papa Giovanni XXIII, dopo un’analisi idrogeologica che è risultata idonea. La sostenibilità del progetto sta nella demolizione di due fabbricati e la costruzione di un unico e innovativo immobile per 6 famiglie con una riduzione di consumo del suolo e una riqualificazione delle aree pertinenziali che erano inaccessibili. L’innovatività e flessibilità del progetto prevede che in caso di reperimento di ulteriori fondi, la possibilità di costruire ulteriori alloggi. La nomina di un tecnico esterno è stata effettuata per accelerare le procedure operative. L’importante iniziativa, che impegnerà risorse per un totale di circa 1 milione di euro, sarà finanziata attraverso i fondi dei programmi di reinvestimento del 2009 e 2015, provenienti dalle vendite degli immobili ATER che con perseveranza e costanza l’Ente è riuscito a conservare. Tale investimento rappresenta un impegno concreto da parte di ATER Matera per migliorare le condizioni di vita nel comune di Miglionico, offrendo alloggi più adeguati e sicuri ai suoi cittadini con un impatto ad alta sostenibilità.”

“La nomina del progettista segna l’avvio ufficiale di questo nuovo e importante progetto mirato a migliorare la qualità dell’abitare per gli attuali e futuri inquilini, per il comune della collina materana – afferma Lucrezia Guida Amministratore Unico dell’ATER di Matera- che prevede 6 nuove abitazioni che rispondano agli standard moderni e alle norme di sicurezza vigenti. L’intervento contribuirà così a promuovere e consolidare uno sviluppo sostenibile e una maggiore inclusione sociale.”