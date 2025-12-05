ATER Matera presenta la nuova piattaforma “Housing Plus PA”: forte apprezzamento dalle organizzazioni sindacali degli inquilini

Si è svolto presso la sede dell’Ater di Matera l’incontro ufficiale con le organizzazioni sindacali degli inquilini per la presentazione della nuova piattaforma digitale “Housing Plus PA”, sviluppata da Tecnosys Italia e già attiva sul sito istituzionale dell’Ente.

All’incontro hanno partecipato l’Amministratore Unico, Maridemo Giammetta, la dott.ssa Annalisa Giordano (U.O. Affari Generali e Segreteria A.U.), il dott. Giancarlo Di Caro (U.O. Gestione Immobiliare). Per le organizzazioni sindacali degli inquilini erano presenti: Vito Florio (SICET), Francesco Casertano e Gianluca Stella (SUNIA) e Federico Mazzaro (ASIA-USB).

L’Amministratore Unico ha illustrato le principali funzionalità dell’app, che consente agli inquilini di prenotare appuntamenti con gli uffici competenti tramite calendario digitale, inviare istanze e segnalazioni, consultare i propri dati anagrafici, reddituali e contabili, verificare lo stato dei pagamenti e scaricare bollettini pagoPA.

“La piattaforma Housing Plus PA – ha dichiarato Giammetta – rappresenta un altro passo fondamentale nel percorso di digitalizzazione dell’Ente. L’obiettivo è fornire agli utenti strumenti digitali intuitivi e facilmente accessibili, capaci di rendere più efficiente la gestione delle pratiche e potenziare il rapporto tra Ente e utente, senza sostituire gli sportelli fisici”.

Durante l’incontro è stato inoltre annunciato il potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), che rappresenta il punto di riferimento per l’accoglienza, l’ascolto e lo smistamento delle richieste dell’utenza agli uffici competenti.

“La piattaforma – ha proseguito Maridemo Giammetta –costituirà un canale aggiuntivo pensato per agevolare gli utenti, riducendo disagi e tempi di attesa”.

Le sigle sindacali presenti – SICET, SUINA e ASIA-USB – hanno espresso forte apprezzamento per la piattaforma e hanno manifestato disponibilità a collaborare nella sua diffusione verso gli inquilini, riconoscendone il valore come strumento di innovazione e modernizzazione dei servizi pubblici.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.