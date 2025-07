ATER Matera: oltre 1.800 alloggi verso l’efficienza energetica con il PNRR “RepowerEU”

L’ATER di Matera ha avviato un importante programma di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nella provincia di Matera, finanziato dalla Misura PNRR Missione 7, Investimento 17 “REPowerUE”. Un investimento di 96 milioni di euro in quattro lotti.

Il programma prevede la riqualificazione energetica di 132 fabbricati, distribuiti in diversi Comuni della provincia di Matera, per un totale di 1.891 unità immobiliari. Si tratta di un intervento strategico che punta a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, a ridurre l’impatto ambientale e a innalzare la qualità dell’abitare per migliaia di cittadini.

La procedura per l’individuazione dei soggetti esecutori è stata avviata. In particolare, l’ATER si rivolge alle imprese qualificate ESCO (Energy Service Company), in possesso dei requisiti previsti per operare nel settore dell’efficienza energetica, attraverso modelli contrattuali di tipo EPC (Energy Performance Contract).

“Questa iniziativa rappresenta una grande opportunità per il territorio e per le imprese”. dichiara l’Amministratore Unico dell’Ater di Matera, Maridemo Giammetta. “Siamo convinti che questi interventi non solo miglioreranno il decoro urbano e l’efficienza energetica del nostro patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, ma anche la qualità della vita dei nostri cittadini, creando un futuro più sostenibile e confortevole per i nostri inquilini”.

L’avviso pubblico, con tutti i dettagli tecnici e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale dell’ATER di Matera: https://www.atermatera.it/.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.