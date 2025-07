ATER Matera e Regione Basilicata al lavoro per il recupero di 85 alloggi popolari

“Ieri si è svolto, presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, un importante incontro istituzionale tra l’Amministratore Unico dell’ATER di Matera, Maridemo Giammetta, il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture Avv. Pasquale Pepe e il Direttore Generale Dott. Antonio Altomonte. Erano presenti anche il Direttore dell’Ater, ing. Pasquale Lionetti e la funzionaria Dott.ssa Annalisa Giordano.” Lo si apprende da una nota dell’ATER in cui si specifica che “L’incontro ha avuto come tema centrale la proposta di programma di reinvestimento dei fondi previsti dalla Legge 560/93 – annualità 2025, destinati a interventi mirati nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. Le principali azioni programmate hanno riguardato: l’acquisizione di aree per gli interventi costruttivi, la manutenzione e il recupero di alloggi situati in fabbricati di proprietà mista e il ripristino di alloggi attualmente sfitti. In particolare, l’ATER di Matera ha evidenziato alla Regione la necessità di individuare e destinare le risorse utili a riqualificare ben 85 alloggi di ERP di proprietà dell’Ente attualmente inabili, ai fini dell’assegnazioneutilizza alle famiglie in graduatoria nei Comuni della provincia di Matera.” “Esprimo piena soddisfazione per l’incontro e per la sensibilità dimostrata dall’Assessore Pepe – ha dichiarato l’Amministratore Unico Giammetta -. Abbiamo riscontrato una forte volontà politica e tecnica nel dare priorità al tema dell’abitare sociale. È fondamentale lavorare insieme per garantire un alloggio dignitoso a chi ne ha diritto, rafforzando il ruolo dell’ATER come presidio pubblico a tutela delle fasce più deboli.” L’Amministratore Unico ha inoltre “voluto ringraziare l’Assessore Pepe e il Direttore Generale, Antonio Altomonte, per il concreto coinvolgimento dei Dipartimenti regionali competenti, già al lavoro per individuare le risorse necessarie a sostenere gli interventi proposti. Questo confronto istituzionale rappresenta un passo decisivo nella definizione di politiche abitative inclusive ed efficaci, in grado di migliorare la qualità della vita e contrastare il disagio abitativo in Basilicata.”

