Atella per la gente affamata e massacrata di Gaza

Si è così,purtroppo. Senza ipocrisie, silenzi che hanno caratterizzato- purtroppo- i lunghi mesi di bombardamenti israeliani sulla popolazione civile di Gaza, con la morte di oltre 25.000 bambini, con gli ospedali(quelli rimasti in piedi) che hanno respirato polveri,visto macerie, attrezzature danneggiate e visto tanto sangue, e poi la gente affamata colpita a morte, per evitare le resse… Lì, aldilà degli sforzi internazionali per la pace, e con una guerra cominciata due anni fa con i rapimenti, gli ostaggi (quanti ancora vivi?) e le uccisioni di Hamas in territorio israeliano, in quella striscia dove si è pensato di deportare altrove quella popolazione, operano le onlus, associazioni di volontariato e realtà benemerite come Medici Senza Frontiere, pronte a soccorrere chiunque. Domani 21 giugno ad Atella, come riporta la locandina girataci dal presidente dell’Associazione ”Leone XIII” ,Pasquale Tucciariello, che interverrà e parteciperà all’evento, si metteranno mano alla coscienza e al portafogli con una raccolta fondi per aiuti umanitari a Gaza in favore di medici senza frontiere”. Sensibilizzazione ma soprattutto senso pratico nel Giardino Palazzo Saraceno. Alle 10.30 ”I grant you refuge” un percorso toccante attraverso immagini e suoni che documentano le sofferenze di Gaza. Alle 20.00 Voci di speranza(in minuscolo…): il ruolo delle Ong a Gaza: testimonianze e analisi di chi ha vissuto le tragedie della guerra.Alle 21.00 fiaccolata silenziosa per la pace, una processione laica, di riflessioni, lungo le vie di Atella.