Atella in festa per don Giuseppe e per i ragazzi

Generazioni distanti mezzo secolo…ma con tanta voglia di stare con gli altri, di socializzare, crescere, confrontarsi. E dalle nostre parti, nonostante l’emigrazione e gli annunci che lasciano il tempo che trovano sugli ‘’stati generali per la natalità’’, c’è ancora la possibilità di farlo. Atella, come ci racconta nel servizio Pasquale Tucciariello, ha gioito per i 60 anni di Don Giuseppe Fano e per i tanti ragazzi che hanno partecipato al ricco programma di eventi di animazione dell’Estate atellana, a loro riservata. Buone pratiche da diffondere e consolidare, per mantenere integro-per quanto possibile- il nostro tessuto sociale, coltivando i valori di convivenza che contrassegnano la vita e la storia di tanti centri della Basilicata



Atella, Estate Ragazzi e don Giuseppe.

L’Estate Ragazzi atellana ha ottenuto un particolare successo anche per una felice coincidenza: i 60 anni del nostro parroco, don Giuseppe Fano.

Riservata a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, è stata accolta con crescente entusiasmo anche dai genitori, anche dalla comunità che attraverso questa iniziativa si è animata di colori e di vivacità, magliette berretti palloncini e giornate particolari nelle quali bambini e ragazzi sono stati protagonisti assoluti degli spazi liberi.

Le mattinate con bambini e con animatori, coordinate dal parroco don Giuseppe Fano e animate da Vito Amato, si sono articolate tra Atella e S. Andrea con giochi all’aperto, una visita a Grotticelle dove è stata trovata la Bramea del Vulture, farfalla rarissima scoperta nel 1963 dall’entomologo Hartig e tutelata particolarmente nella riserva regionale del Lago Piccolo di Monticchio. Altre iniziative hanno visto la partecipazione del Nucleo Carabinieri Biodiversità e poi piscina, grigliate e pizze delle nonne nei forni di Sant’Andrea.

Bambini e ragazzi sono stati guidati da giovani animatori motivati e preparati per anni di esperienza, rinnovati continuamente e saldamente formati dalla costante azione di don Giuseppe Fano nella Parrocchia Santa Maria ad Nives. E’ formazione essenziale delle coscienze che accompagna i nostri ragazzi a partire già dai primi anni di vita e li tieni uniti in forme di amicizia, di relazione, di scoperta e di incontro con Gesù Cristo attraverso preparazione alla Comunione ed alla Cresima, altri fondamentali che assicurano pienezza e senso di vita.

La partecipazione a questi eventi ha coinvolto la comunità nella sua interezza, con sponsor e con l’Amministrazione Comunale che anche quest’anno ha garantito sostegno. La giornata finale si è conclusa con gli interventi di don Giuseppe Fano, del sindaco Giuseppe Telesca e del prof. Pasquale Tucciariello.

Nelle stesse giornate un gruppo abbastanza nutrito di parrocchiani, coordinato dal diacono Emidio Priore, ha organizzato una piccola raccolta fondi per festeggiare i 60 anni di don Giuseppe che proprio non è riuscito ad impedire – lui schivo a regalie personali e a frivolezze mondane – una serata allegra per tutti negli spazi dell’Oratorio delle Suore Misericordiose con le straordinarie pennette della signora Gina.