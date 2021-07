Si è concluso il secondo educational tour organizzato da Giovanni D’Angelo di AsudTravel, tour operator specializzato in incoming Basilicata.

Il gruppo degli agenti di viaggio italiani hanno trascorso tre giorni in Basilicata. Cultura, mare e montagna sono stati i protagonisti del programma che il tour operator ha realizzato per far conoscere le interessanti peculiarità della nostra regione.

Il progetto Basilicata Holidays in sinergia quest’anno con il gruppo Bluvacanze, Expedia Taap e tour operator della vicina Puglia punta a proporre una vacanza nella natura con le attività dei grandi attrattori della Basilicata.

Il Parco delle Stelle attrazione adrenalinica a Trecchina; acquatrekking e canyoning lungo il fiume Noce sono solo alcune tra le attività proposte durante il soggiorno da trascorrere nelle strutture turistiche della costa Ionica e della costa tirrenica o nei piccoli borghi lucani.

Basilicata Holiday ha realizzato pacchetti turistici per attrarre nella nostra regione viaggiatori e turisti alla ricerca delle tradizioni, della cultura e di momenti esperienziali a contatto con la natura della Lucania antica terra di boschi.

I risultati di questo importante momento sono già tangibili, a distanza di pochi giorni dalla conclusione dell’evento, con la richiesta di informazioni e prenotazioni da più parti d’Italia.