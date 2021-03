Cominciano a giungere le risposte al quesito che avevamo posto con il nostro articolo : ANCHE IN BASILICATA È STATO INOCULATO IL LOTTO ABV2856 DI ASTRAZENECA? (https://giornalemio.it/cronaca/anche-in-basilicata-e-stato-inoculato-il-lotto-abv2856-di-astrazeneca/)

Si apprende ora dall’ANSA che a Potenza il lotto in questione è arrivato ma era stato stoccato e quindi non ancora utilizzato: (ANSA) – POTENZA, 11 MAR – E’ stato consegnato anche all’Azienda sanitaria di Potenza il lotto di vaccino AstraZeneca bloccato, ma – secondo quanto reso noto da fonti della stessa Asp Basilicata – finora non è stata somministrata alcuna dose. Il lotto, infatti, faceva parte della scorta stoccata e, quindi, in attesa di essere utilizzata.”

Attendiamo notizie ufficiali dalla ASM di Matera, sebbene informalmente abbiamo appreso che le ultime dosi di questo lotto dovrebbero essere state inoculate nella giornata del 5 marzo e che nessuno abbia manifestato problemi.