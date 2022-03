Le due associazioni di Protezione Civile di Montescaglioso, Anpas “Città di Montescaglioso” e Croce Amica, come sempre presenti in tutti i momenti di necessità, tramite un avviso pubblico congiunto dal titolo “INSIEME PER L’UCRAINA” corredato dalle significative parole “Diamo una possibilità alla PACE”, informano la cittadinanza montese che è possibile effettuare una raccolta di generi alimentari, di prima necessità e farmaceutici da destinare alla popolazione ucraina, vittima dell’attacco militare portato dalla Russia.

Per quel che riguarda i generi di prima necessità si richiedono, tra gli altri, sapone e gel, pannolini per bambini ed adulti, assorbenti; tra i generi farmaceutici richiesti: coperte termiche, fili da sutura di diverse misure, bendaggi vari, soluzione fisiologica e glucosata, clorexidina e acqua ossigenata, cerotti chirurgici.

I beni di prima necessità saranno raccolti nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa; sarà, inoltre, allestito un centro di raccolta nel piazzale antistante l’ex sede comunale di piazza Aldo Moro, il cui orario di apertura previsto andrà dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Per ricevere tutte le informazioni è possibile contattare i numeri telefonici: 377 3778000; 0835 209247; 331 8922690.