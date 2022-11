Associazioni consumatori: il Comune rinuncia a confrontarsi su vincoli aree PEEP Matera

“Domani 18 novembre 2022, alle ore 16,00, si terrà il Consiglio Comunale durante il quale sarà approvato, salvo imprevisti, il nuovo regolamento sulla rimozione dei vincoli convenzionali per gli alloggi costruiti sulle aeree del PEEP di Matera.” E’ quanto scrivono le Associazioni dei Consumatori, Adiconsum e Federconsumatori, che rappresentano oltre 500 cooperatori, in una nota in cui specificano che: “negli incontri avuti con l’Amministrazione Comunale di Matera (l’ultimo in data 15 novembre 2022) è stato evidenziato che i vincoli esistenti sulle cooperative edilizie non sono perenni perché hanno un termine ventennale: scadono allo scadere della Convenzione, come è affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 210 del 23 settembre 2021.

Al contrario l’Amministrazione Comunale per l’eliminazione di detti vincoli chiede, ai cooperatori che hanno costruito da oltre 35 anni sulle aeree del PEEP, un importo medio cadauno di Euro 20.000,00, applicando inoltre una formula errata che non tiene conto delle indicazioni del Ministero delle Finanze che prevede percentuali di riduzione dell’importo da pagare in base alla durata residua della Convenzione.

Sia noto: su queste tematiche l’Adiconsum e la Federconsumatori hanno chiesto la convocazione di un tavolo tecnico per dirimere le controversie finora emerse così da raggiungere una intesa condivisa che soddisfi i Cittadini interessati e nello stesso tempo l’Amministrazione Comunale, senza incorrere in rischi di natura erariale.

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Matera non si è resa disponibile ad accogliere la proposta di avviare un tavolo di confronto tecnico, siamo ormai pronti a portare avanti le nostre istanze in ogni sede. Perciò saremo presenti al Consiglio Comunale convocato il giorno 18 novembre 2022, alle ore 16,00, nella sede presso il Circo in Via Sallustio. Riteniamo un dovere etico e legale sostenere queste giuste rivendicazioni.”