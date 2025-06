Associazione Schierarsi: Il Consiglio comunale di Matera riconosca lo Stato di Palestina

“Il 28 giugno del 2024 l’Associazione Schierarsi consegnava oltre 80.000 firme al Senato della Repubblica a sostegno di una proposta di Legge di Iniziativa Popolare per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. Esattamente un anno dopo, il 28 giugno 2025, Schierarsi ha dato appuntamento agli iscritti, alle Piazze locali, agli italiani ed alle associazioni vicine alla causa palestinese, per una manifestazione senza bandiere di partito dal titolo NON IN MIO NOME.” E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che “In piazza di Porta San Paolo, dalle 15,30, ad accogliere gli attivisti, i simpatizzanti, gli amici che vorranno manifestare dalla parte del popolo palestinese, ci saranno, fra gli altri, Laila Al Habash, Rula Jebreal, Martina Martorano, Gemitaiz FRenetik&Orang3, Silvia Boschero, Alessandro Mannarino, Daniele Silvestri, Greta Scarano, Valentina Petrini, Peter Gomez, Sigfrido Ranucci, Margherita Vicario, Moni Ovadia, Francesca Albanese, Alessandro Di Battista ed altri artisti e giornalisti impegnati e sensibili alle sofferenze che, da ormai troppi mesi, vedono centinaia di migliaia di palestinesi sottoposti a violenze, morte, fame, mentre si fa fatica a contare il numero totale di morti, con il tributo più grande pagato da bambini e donne. Per questa ragione la Piazza di Schierarsi di Matera invita ad una grande partecipazione e, soprattutto, a sostenere la campagna di raccolta fondi avviata a favore di Medici senza Frontiere Gaza, attraverso il sito www.noninmionome.it.

Mentre il Senato italiano tarda a calendarizzare la proposta di Legge di Iniziativa Popolare, diverse amministrazioni regionali e locali, in Italia, stanno procedendo con atti di indirizzo, mozioni, ordini del giorno che riconoscono ufficialmente lo Stato di Palestina, anticipando quello che, a livello nazionale, si dichiara di voler fare nelle interviste senza però mai procedere ufficialmente a fare con atti concreti. Eppure basterebbe sottoporre a voto parlamentare la proposta di Schierarsi, sostenuta da decine di migliaia di firme di cittadine e cittadini italiani, per dare corpo e sostanza ad un impegno ed un riconoscimento che appare indifferibile. Per questa ragione, la Piazza di Schierarsi Matera, dopo aver osservato la grande vicinanza che tutti gli schieramenti materani, trasversalmente, hanno manifestato alla Palestina, nel corso delle ultime settimane, chiede che il Consiglio comunale materano appena costituitosi proceda con un atto formale di riconoscimento dello Stato di Palestina, invitando il Governo italiano a fare altrettanto. Siamo certi che questa nostra richiesta incontrerà l’unanimità del nuovo Consiglio e, pertanto, siamo a disposizione per la predisposizione di un atto di indirizzo ufficiale così come già accaduto in altre amministrazioni e che, dalla Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 arrivi un messaggio a tutta l’Europa ed ai popoli del Mediterraneo: si può fare!“