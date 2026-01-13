Associazione Quartiere Lanera dedica un appuntamento ai bambini

Riprendono, dopo le festività natalizie, gli appuntamenti presso la Biblioteca di Quartiere del rione Lanera.

MERCOLEDI’ 14 GENNAIO 2026 dalle ore 16 alle ore 18, in collaborazione con Edizioni Giannatelli, presso la biblioteca della “Nicola Festa” – INGRESSO VIA VENA -è prevista la presentazione del libro di favole e racconti del compianto Mario Manfredi e laboratorio di illustrazione a cura di Gabriella Papapietro.

L’attività, come sempre gratuita, è rivolta a ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero in locandina (Prof.ssa Lucia Carone).