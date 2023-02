Associazione consumatori: Il gas ai lucani? Per molti è una chimera.

“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Il gas ai lucani, per molti è una chimera. Si sa in campagna elettorale le promesse si sprecano, poi tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare. Dopo sei mesi dall’annuncio dello sconto sul gas gran parte dei lucani non ha visto nulla.” A scriverlo in una nota sono le Associazioni di consumatori che dichiarano di aver “ricevuto una valanga di segnalazioni, proteste e rimostranze per queste promesse della giunta non mantenute. Le aspettative delle persone sono tante, soprattutto in questo periodo di crisi“. A fronte di ciò, le Associazioni di consumatori aderenti al CRCU di Basilicata (ACU – ADICONSUM – ADOC – ADUSBEF – CODACONS – FEDERCONSUMATORI

UNC – TUTOR DEI CONSUMATORI – CODICI – LEGA CONSUMATORI) scrivono di avere “più e più volte chiesto chiarimenti ai vertici della Regione.” Risposte? Nulla di concreto solo “parole, parole, parole, soltanto parole”, come canta la grande Mina: “Per le domande sempre più pressanti dei consumatori: il Presidente non ha tempo; l’Assessore non risponde; gli uffici non sanno …”

Tutte le Associazioni di Basilicata, “hanno chiesto un incontro urgente con la Regione per avere le informazioni sul bonus gas che non decolla.

Le domande sono sempre le stesse:

• Perché le bollette non riportano lo sconto promesso?

• Perché le compagnie non rispettano la legge regionale?

• Che succede alle bollette già pagate senza sconto sul gas?

• Quali sono le intese con le compagnie?

• A chi inviare i reclami?

Forse la fretta, forse le elezioni imminenti, forse l’ansia del fare presto hanno portato a questo pasticcio. Ma questo pasticcio si può spiegare anche con la superficialità e con l’arroganza di chi è abituato a comandare a sottoposti lobotomizzati, a chi crede che tutto gli sia dovuto, a chi pensa che nessuno ha il diritto di chiedere conto degli errori commessi.

Le scriventi Associazioni dei consumatori del CRCU di Basilicata chiedono un incontro urgente ai vertici della Regione Basilicata per avere risposte.

Risposte, non slogan o arroganza. All’incontro è necessaria la presenza del Presidente e dell’Assessore. È necessaria la presenza di chi possa dare risposte precise e impegnative tali da risolvere i problemi. Basta chiacchiere.”