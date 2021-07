Di nuovo al lavoro a Matera per l’associazione nazionale combattenti e reduci di guerra ,nel solco di principi di solidarietà e di appartenenza ai valori di unità del Paese e dei colori di una bandiera, che svetta insieme a quella di altri popoli a difesa della libertà e dei territori. Lo hanno fatto nelle grandi Guerre i nostri padri e lo fanno oggi tanti uomini e donne in divisa su fronti e missioni diverse. Un messaggio di responsabilità e di condivisione da trasmettere ai giovani. Toccherà al commissario organizzativo Francesco Ghilardi,che ha già indossato una maglia con le stellette, far crescere l’Associazione che conta già 20 soci. Il passaparola farà il resto e a settembre la presentazione ufficiale. Le immagini del servizio sono riferite all’incontro con il presidente dell’ Ancr di Potenza professor Rocco Galasso. La Basilicata si rafforza e non sono escluse iniziative comuni. Buon lavoro.

E se volete contattare l’Ancr fatelo per e-mail: ancr.matera@gmail.con