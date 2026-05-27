Assistenza protesica in Basilicata: disparita tra PZ e MT e criticità per gli ausili personalizzati

Apprendiamo di avere un altro primato -NEGATIVO- in campo sanitario: “La regione Basilicata è l’unica Regione Italiana che non ha ancora attuato un accordo quadro che garantisce la libera scelta da parte dell’assistito del tecnico e una libera concorrenza al fine di ottenere un servizio efficiente, basato sulla qualità delle prestazioni, continuità assistenziale e piena tutela della dignità delle persone con disabilità.” A denunciarlo è una Lettera che i rappresentanti officine ortopediche Basilicata (Nicola Staffieri per Nova Salus srl Matera, Achille Campochiaro per Ortoteck Potenza, Raffaele Carfagna per Nuova Ortopedia Lucana) hanno inviato ai Presidenti dei gruppi consiliari della Regione Basilicata, all’Assessorato alla Sanità, alla IV Commissione consiliare e al Presidente della Regione, riguardante la situazione dell’assistenza protesica in Basilicata, ed avente ad oggetto “Lesione ai diritti fondamentali alla salute e alla dignità – criticità delle gare pubbliche nell’erogazione degli ausili personalizzati – Richiesta intervento per attuazione tariffario regionale.” La stessa parte dal rilievo di una presunta “inadempienza della procedura pubblica a rispondere alle specifiche esigenze cliniche e funzionali dell’assistito. Considerato che il quadro attuale è caratterizzato da:

 inefficacia delle gare d’appalto nel garantire l’uniformità, la continuità e l’appropriatezza dell’erogazione degli ausili che necessitano di una qualsivoglia attività di personalizzazione;

 complessità prescrittiva dovuta alla coesistenza di strumenti normativi eterogenei (Nomenclatore Tariffario da un lato, esiti di gara dall’altro), con ricadute pesanti sulla possibilità del medico di concludere la prescrizione;

 frammentazione gestionale e conseguente mancata erogazione dei LEA in modo uniforme, equo ed efficace, in violazione dell’art. 17 e dell’art. 1 Allegato 12 del DPCM 12.1.2017 .

Considerato che per i dispositivi destinati a pazienti con disabilità gravi e complesse, che richiedono personalizzazione, l’utilizzo delle gare è inadeguato e in contrasto con i diritti fondamentali alla salute e alla dignità, sentenza n. 3744/2023 Consiglio di Stato.” Viene segnalata, inoltre, “una grave e incomprensibile disomogeneità applicativa tra l’area di Matera e quella di Potenza nella gestione dell’assistenza protesica….con effetti discriminatori, umilianti e non compatibili con il principio di uguaglianza nell’erogazione dei LEA.” Dove la situazione più sfavorevole per gli assistiti è – “Ça va sans dire“- ovviamente, nel materano. “Non meno grave -si legge- è la prassi, segnalata in più casi, secondo cui le prescrizioni redatte dai medici specialisti vengono successivamente revisionate dagli uffici protesi, con modifica o esclusione di codici senza una formale rivalutazione clinica da parte del medico prescrittore. In tal modo l’ufficio protesi, che dovrebbe svolgere un’attività prevalentemente amministrativa di verifica della correttezza della procedura, finisce per sostituirsi impropriamente alla valutazione clinica dello specialista, decidendo quali codici approvare e quali no secondo criteri non sempre trasparenti, uniformi e verificabili.”

Alla luce di quanto esposto, gli autori della missiva chiedono “di promuovere una riforma organica dell’assistenza protesica regionale con: la formale istituzione del Tavolo Regionale permanente per la protesica, con partecipazione di Direzione Salute, rappresentanze di associazioni dei pazienti e di categoria di erogatori dei servizi; adozione di Linee guida regionali attuative dell’Allegato 12 del DPCM 2017, con disciplina uniforme di tempi massimi di erogazione, rinnovi, protesi di riserva,

modalità di collaudo e criteri di appropriatezza; istituzione di un Albo regionale dei soggetti erogatori accreditati, con requisiti strutturali, tecnologici e professionali chiari e verificabili; definizione di un sistema tariffario regionale fondato su analisi dei costi reali, benchmarking interregionale, congruo margine d’impresa e revisione periodica.”

Si suggerisce, infine, di fare propria la legge regionale vigente in Puglia “la n. 4 del 25.01.2010, art. 32 – Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici – Iscrizione nell’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN – Individuazione requisiti.” ritenuta ottimale.

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