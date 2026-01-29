Assessore, ”sicurezza” per quelle strade ad Agna. E Fragasso annuncia che verrà.

…Naturalmente riporteremmo data e risultato di un sopralluogo richiesto da Antonio Serravezza per mettere in sicurezza via Salvatore D’Errico e via Michele Frangione, soprattutto quest’ultima, ”fondamentale” per la viabilità del quartiere e per la presenza di due scuole. Chiaramente occorre esserci tutti i giorni per capire l’urgenza d intervenire. Per farla breve si attende il sopralluogo dell’assessore alla mobilità urbana Daniele Fragasso, contatto in passato, ma che non è riuscito finora a fare quanto richiesto. Lo abbiamo contattato e ci ha detto che contatterà Serravezza a breve e che effettuerà il sopralluogo che, da quanto descritto, oltre agli aspetti legati alla mobilità interesserà anche i lavori pubblici.



LA SEGNALAZIONE DI SERRAVEZZA

Richiesta urgente di sopralluogo e intervento su Via Salvatore e Michele Frangione

Gentile Assessore alla Mobilità Daniele Fragasso

i residenti dei rioni Agna e Le Piane desiderano segnalare con urgenza la situazione critica di Via Salvatore D’Errico e Michele Frangione, arteria fondamentale per la viabilità cittadina.

Questa strada collega direttamente i due rioni con Via Montescaglioso e il centro urbano tramite Via dei Cappuccini, ed è quotidianamente percorsa da automobili, autobus urbani e mezzi pesanti. Purtroppo, nel corso degli anni, numerosi interventi effettuati da diversi enti hanno compromesso la regolarità del manto stradale, generando dislivelli, avvallamenti e buche che mettono a rischio la sicurezza e la fluidità del traffico.



Si evidenzia inoltre la presenza di due istituti scolastici lungo il tracciato: una scuola dell’infanzia e una scuola media all’incrocio con Via Eustachio Guida. Proseguendo verso Via Montescaglioso, si giunge alla rotonda antistante l’ingresso dell’Azienda Sanitaria Locale, zona particolarmente congestionata e soggetta a parcheggi selvaggi che ostacolano il transito dei mezzi pubblici e di soccorso.

Nei mesi scorsi sono stati effettuati lavori di riasfaltatura su diverse strade dei rioni, anche di minore importanza. Sorprendentemente, Via Frangione è stata esclusa da tali interventi, ricevendo solo un parziale rifacimento dei marciapiedi, senza alcuna sistemazione del manto stradale.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo con forza un sopralluogo urgente da parte dei tecnici competenti, al fine di valutare e programmare un intervento risolutivo che restituisca sicurezza e dignità a una strada di primaria importanza per la città.

Certi della Sua attenzione e sensibilità verso le esigenze dei cittadini, porgiamo cordiali saluti.